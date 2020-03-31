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31 марта • обновлено в 12:16
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Гуф устроил жестокие собачьи бои и снял их на камеру: рэпера призвали наказать за "живодерство"

1.1т
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Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) во время прогулки со своей овчаркой Гучи натравил ее на гулявшего по улице без хозяина золотистого ретривера.

Все происходящее артист транслировал в прямом эфире на личной странице в Instagram. Отметим, что на записи видно, как обе собаки начали нападать друг на друга и кусать. А Долматов, вместо того чтобы остановить драку, еще больше раззадоривал своего пса (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Алексей Долматов с овчаркой Гучи

Алексей Долматов с овчаркой Гучи

Фото: instagram/therealguf

"Кто тут? На районе кто-то появился без поводка? Хотите, отпущу свою собаку? Давай, Гучи" – говорил Алексей.

"Отпустить его?" Гуф натравил свою собаку на соседскую и снял это на видео

Скриншот с видео

Позже на месте инцидента появилась хозяйка собаки, артист отчитал ее за то, что ее питомец бегает без поводка. В ответ женщина оправдалась, что ее собака убежала.

"Отпустить его?" Гуф натравил свою собаку на соседскую и снял это на видео

Скриншот с видео

К слову, зоозащитники из общественной организации "Зооправо" призвали привлечь к ответственности Долматова за жестокое обращение с животными.

"Пишем заявления на Алешу Долматова. И просим привлечь эту "звезду" к уголовной, административной ответственности. А там может у Алеши и посерьезнее чего найдут", – заявили на странице организации в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети разгорелся скандал из-за высказывания рэпера Гуфа (Алексея Долматова) о предпочтениях в плане выбора женщин. Он позволил себе расистское заявление, обозвав грузинок и чеченок "хачухами" в интервью Ксении Собчак.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кристина Долматова
Персона
Гуф (Guf)
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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