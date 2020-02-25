Go_A ответили на критику своей песни на Евровидение

Победители украинского нацотбора на "Евровидение-2020" группа Go-A прокомментировали критику музыканта Тараса Тополи, который заявил, что они воспевают негативные для Украины образы.

Так, создатель группы Тарас Шевченко заявил, что каждый человек имеет право высказать свое мнение, а сам коллектив не может нравится всем, пишет ТСН.

instagram.com/go_a_band

"Я думаю, что мы можем сказать, что каждый человек имеет право на свое мнение. Также мы понимаем, что как группа мы не можем нравиться всем. Например, я с удовольствием могу слушать рок-музыку, но это не значит, что я слушаю все рок-группы. Каждый человек имеет право сказать то, что она думает", - заявил Шевченко.

instagram.com/go_a_band

Екатерина Павленко добавила, что украинцы нашли в песне множество символов, которых там на самом деле нет.

"Мы читаем посты и украинцы столько символов непонятных нашли в этой песне. На самом деле, мы не вкладывали все эти смыслы. А то, что они их там видят, мне кажется, это не наши проблемы. Мы точно ничего такого, чтобы унизить нашу Украину, туда не вкладывали. А если украинцы сами находят символы, то это должны быть у них какие-то такие мысли в голове", - отметила певица.

Как ранее писал OBOZREVATEL, лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя обвинил в "прогибе" перед РФ представителей Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2020" – группу Go-A.

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