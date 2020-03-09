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9 марта • обновлено в 16:24
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Go_A изменили песню на Евровидение-2020: в сети разгорелись споры

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Победители Национального отбора на Евровидение 2020 группа Go_A изменила конкурсную песню "Соловей", чем вызвала споры в сети.

Так, Go_A поедут на Евровидение с треком "Соловей", который объединил в себе современный бит и фольклорные мотивы. После обновления аранжировки песня зазвучала спокойнее и плавнее, что и не понравилось аудитории. Новый вариант песни опубликован на YouTube (чтобы сравнить версии хита, проскрольте до конца новости).

Go_A

Go_A

Суспільне

Доработкой песни "Соловей" коллектив занимался совместно с продюсером и композитором Русланом Квинтой. Обновленная версия звучит более слажено, а вокал заметно "выровняли".

В то же время поклонники в сети потребовали "удалить это позорище, и ехать со старой версией песни".

"Реально верните старую версию, она была жестче и круче благодаря этому. Удалите эту и возвращайте родную версию песни", – возмутились комментаторы.

Go_A изменили песню на Евровидение-2020: в сети скандал
Go_A изменили песню на Евровидение-2020: в сети скандал
Go_A изменили песню на Евровидение-2020: в сети скандал
Go_A изменили песню на Евровидение-2020: в сети скандал
Go_A изменили песню на Евровидение-2020: в сети скандал
Go_A изменили песню на Евровидение-2020: в сети скандал

Обновленная версия песни "Соловей"

Напомним, как звучала предыдущая версия "Соловья", с которой группа победила в Национальном отборе 22 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя объяснил свой скандальный пост, в котором он жестко раскритиковал песню "Соловей" группы Go_A – победителей Национального отбора на Евровидение-2020.

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Читайте все новости по теме "Евровидение-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Ева Романова
Тема
Евровидение-2020
Персона
Go_A
Теги
Нацотбор на Евровидение Евровидение
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Кравченко Александр
Кравченко Александр
ХУЖЕ ОДНОЗНАЧНО!!!!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кравченко Александр, куда уж хуже
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