Go_A изменили песню на Евровидение-2020: в сети разгорелись споры

Победители Национального отбора на Евровидение 2020 группа Go_A изменила конкурсную песню "Соловей", чем вызвала споры в сети.

Так, Go_A поедут на Евровидение с треком "Соловей", который объединил в себе современный бит и фольклорные мотивы. После обновления аранжировки песня зазвучала спокойнее и плавнее, что и не понравилось аудитории. Новый вариант песни опубликован на YouTube (чтобы сравнить версии хита, проскрольте до конца новости).

Go_A Суспільне

Доработкой песни "Соловей" коллектив занимался совместно с продюсером и композитором Русланом Квинтой. Обновленная версия звучит более слажено, а вокал заметно "выровняли".

В то же время поклонники в сети потребовали "удалить это позорище, и ехать со старой версией песни".

"Реально верните старую версию, она была жестче и круче благодаря этому. Удалите эту и возвращайте родную версию песни", – возмутились комментаторы.

Обновленная версия песни "Соловей"

Напомним, как звучала предыдущая версия "Соловья", с которой группа победила в Национальном отборе 22 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя объяснил свой скандальный пост, в котором он жестко раскритиковал песню "Соловей" группы Go_A – победителей Национального отбора на Евровидение-2020.

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