Готовятся серьезнее, чем к Путину: стало известно, как Минск встретит Пугачеву

Минск готовится к приезду примадонны Аллы Пугачевой серьезнее, чем к визиту президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает "Дни.ру", уточняя, что российская певица 2 ноября даст на стадионе "Минск-арена" свой последний концерт.

Официальная цена билетов в апреле составляла от 70 тысяч рублей (27,5 тыс. грн), а перекупщики продавали их с накруткой до 500 тысяч (195 тыс. грн). По данным издания, россияне тоже поедут на концерт Аллы Борисовны. Уже сейчас в поездках в Минск не осталось свободных мест, а забронировать номер в гостинице тоже не представляется возможным.

Алла Пугачева на юбилейном концерте в Кремле instagram/alla_pugacheva_forum

"Минск стоит на ушах. Кажется, город готовится к приезду Аллы Пугачевой серьезнее, чем к государственному визиту Владимира Путина. С президентом все понятно – там четко работают службы протокола, все идет по накатанной. А как быть с главной певицей России? Говорят, она отправится за пару дней до концерта поездом (в личном вагоне) с Белорусского вокзала. Вместе с ней – муж Максим Галкин, дети Лиза и Гарри, директор Елена Чупракова, стилист, визажист и прочая обслуга. Скорее всего, жить Примадонна будет не в гостинице, а на одной из правительственных дач под Минском, чтобы отдохнуть от назойливой публики и прессы", – сказано в сообщении.

Мошенники наживаются на концерте Пугачевой instagram/alla_pugacheva_forum

Уточняется, что примадонна ограничивает себя в еде, так как следит за фигурой и страдает от диабета и болезни сердечно-сосудистой системы. Принимающая сторона уже продумывает меню, а список разрешенных Пугачевой продуктов был отправлен заранее.

Напомним, что ранее стало известно, как перекупщики наживаются на последнем концерте Пугачевой.

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