Готовятся серьезнее, чем к Путину: стало известно, как Минск встретит Пугачеву

Минск готовится к приезду примадонны Аллы Пугачевой серьезнее, чем к визиту президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщает "Дни.ру", уточняя, что российская певица 2 ноября даст на стадионе "Минск-арена" свой последний концерт.
Официальная цена билетов в апреле составляла от 70 тысяч рублей (27,5 тыс. грн), а перекупщики продавали их с накруткой до 500 тысяч (195 тыс. грн). По данным издания, россияне тоже поедут на концерт Аллы Борисовны. Уже сейчас в поездках в Минск не осталось свободных мест, а забронировать номер в гостинице тоже не представляется возможным.
Алла Пугачева на юбилейном концерте в Кремле
instagram/alla_pugacheva_forum
"Минск стоит на ушах. Кажется, город готовится к приезду Аллы Пугачевой серьезнее, чем к государственному визиту Владимира Путина. С президентом все понятно – там четко работают службы протокола, все идет по накатанной. А как быть с главной певицей России? Говорят, она отправится за пару дней до концерта поездом (в личном вагоне) с Белорусского вокзала. Вместе с ней – муж Максим Галкин, дети Лиза и Гарри, директор Елена Чупракова, стилист, визажист и прочая обслуга. Скорее всего, жить Примадонна будет не в гостинице, а на одной из правительственных дач под Минском, чтобы отдохнуть от назойливой публики и прессы", – сказано в сообщении.
Мошенники наживаются на концерте Пугачевой
instagram/alla_pugacheva_forum
Уточняется, что примадонна ограничивает себя в еде, так как следит за фигурой и страдает от диабета и болезни сердечно-сосудистой системы. Принимающая сторона уже продумывает меню, а список разрешенных Пугачевой продуктов был отправлен заранее.
Напомним, что ранее стало известно, как перекупщики наживаются на последнем концерте Пугачевой.
Как сообщал OBOZREVATEL:
17 апреля Пугачева дала масштабный сольный концерт в Кремлевском дворце в честь 70-летия.
Из-за нашумевшего мероприятия разгорелся ряд скандалов. В сети возмутились, что государственное учреждение предоставило спонсорскую помощь в размере 40 млн рублей.
Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Пугачева высокомерно и корыстно использует свое имя, получая такие деньги.
Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян отметил, что артистка разъярила публику, "помахав перед ней красной тряпкой".
Также появилась информация, что Пугачева будет петь под фонограмму при стоимости билета в 300 тысяч рублей, хотя в афишах указывалось, что будет живой звук.
8 апреля российские артисты отпраздновали юбилей примадонны Пугачевой громким концертом в Москве.
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