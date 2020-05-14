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14 мая • обновлено в 16:38
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"Готовить и рожать – все, на что способны женщины!" Звезда "Дом-2" Яббаров отличился заявлением

2.4т
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Участник российского шоу "Дом-2" Илья Яббаров отличился резким заявлением о женщинах.

Так, по словам звезды, их призвание – "готовить, убирать и рожать детей". Яббаров отметил, что это все, на что способны женщины. А миром, по его мнению, должен править мужчина. Соответствующее видео было опубликовано в сети (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Илья Яббаров

Илья Яббаров

Фото: paparazzi.ru

"Женщины, как курочки бегают – то же самое. Взять историю: Екатерина правила страной, и что из этого получилось? Ничего! Потому что она женщина. Надо уже смириться, что вы женщины. Ваше призвание это готовить, ваше призвание это убирать, рожать детей, хорошее "волшебство" давать мужику. Все, на что вы способны по факту. Миром должен править мужчина. Не для того вас природа создавала, чтобы вы чем-то правили!" – сказал Яббаров. К сведению: "волшебством" на "Доме-2" называют секс.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, съемочную площадку реалити-шоу "Дом-2" в Новой Москве снесли. Теперь на месте павильонов планируют делать новую дорогу.

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Автор
Кристина Долматова
Место
Россия
Теги
Дом-2 Новости России шоу-бизнес шоу
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Екатерина правила - ничего не вышло??? А у ябарова из дома-2 все вышло? Зачем вы этого yтырка цитируете? Это какой-то позор
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