Участник российского шоу "Дом-2" Илья Яббаров отличился резким заявлением о женщинах.

Так, по словам звезды, их призвание – "готовить, убирать и рожать детей". Яббаров отметил, что это все, на что способны женщины. А миром, по его мнению, должен править мужчина. Соответствующее видео было опубликовано в сети (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Илья Яббаров Фото: paparazzi.ru

"Женщины, как курочки бегают – то же самое. Взять историю: Екатерина правила страной, и что из этого получилось? Ничего! Потому что она женщина. Надо уже смириться, что вы женщины. Ваше призвание – это готовить, ваше призвание – это убирать, рожать детей, хорошее "волшебство" давать мужику. Все, на что вы способны по факту. Миром должен править мужчина. Не для того вас природа создавала, чтобы вы чем-то правили!" – сказал Яббаров. К сведению: "волшебством" на "Доме-2" называют секс.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, съемочную площадку реалити-шоу "Дом-2" в Новой Москве снесли. Теперь на месте павильонов планируют делать новую дорогу.

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