Google пожелал украинцам счастливой осени в 2020 году: о чем новый дудл

22 сентября в День осеннего равноденствия поисковая система Google презентовала новый дудл, пожелав украинцам счастливой осени в 2020 году.

Эта дата традиционно дает начало астрологической осени. На логотипе Google изображен воздушный шар на лиловом фоне, олицетворяющем вечернее небо. При наведении курсора на картинку появляется подпись "Счастливой осени 2020!".

После нажатия на изображение пользователя переносит на страницу с результатами поиска, первым, что можно увидеть – справка из "Википедии" об осени, как времени года, а также подборка осенних картинок .

Отметим, так называемые Google Doodle — логотипы, которые отличаются от стандартного – как правило, они приурочены к какому-то событию, празднику, годовщине. Сегодня это – День осеннего равноденствия.

Как сообщал OBOZREVATEL, после Дня осеннего равноденствия у некоторых знаков зодиака произойдут существенные перемены в жизни.