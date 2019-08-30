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Голый торс и стройные ноги: папарацци засняли отдых Макрона с женой

1.2т Читать материал на украинском

Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит отлично отдохнули на пляже Борм-ле-Мимоза до начала саммита G7 в курортном городе Биарриц.

По данным The Daily Mail, французский лидер продемонстрировал отличное умение кататься на скорости на водном мотоцикле, в то время, как его супруга позагорала.

Соответствующие снимки с отдыха уже появились в сети. В частности, папарацци запечатлели, как Макрон рассекает по волнам и светит голым торсом. С супругой они продемонстрировали идеальный загар.

Эммануэль Макрон не постеснялся показать голый торс

Эммануэль Макрон не постеснялся показать голый торс

The Daily Mail

Эммануэль и Брижит Макрон во время лодочной экскурсии

Эммануэль и Брижит Макрон во время лодочной экскурсии

The Daily Mail

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Тем временем, Брижит не рискнула оголяться перед публикой, отдыхая в рубашке. Зато на снимках можно разглядеть стройные ноги первой леди Франции.

Днем французский президент переоделся в футболку и шорты, после чего они отправились на экскурсию с супругой. На завершение отдыха они отправились через южную Францию в Биарриц, где нужно было дать прием важным гостям.

Эммануэль и Брижит Макрон на отдыхе

Эммануэль и Брижит Макрон на отдыхе

The Daily Mail

Супруги Макрон с сопровождением

Супруги Макрон с сопровождением

The Daily Mail

Президент Франции и первая леди на лодке

Президент Франции и первая леди на лодке

The Daily Mail

Голый торс и стройные ноги: папарацци засняли отдых Макрона с женой

The Daily Mail

Эммануэль Макрон на отдыхе

Эммануэль Макрон на отдыхе

The Daily Mail

Макрон на водном мотоцикле

Макрон на водном мотоцикле

The Daily Mail

Эммануэль и Брижит Макрон на пляже

Эммануэль и Брижит Макрон на пляже

The Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, Брижит Макрон во время саммита сменила много нарядов. Журналисты подсчитали, сколько стоят произведения от Louis Vuitton, в которых появилась первая леди Франции.

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Персоны
Брижит Макрон Эммануэль Макрон
Место
Франция
Теги
отдых фотографии
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