Голый торс и стройные ноги: папарацци засняли отдых Макрона с женой

Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит отлично отдохнули на пляже Борм-ле-Мимоза до начала саммита G7 в курортном городе Биарриц.
По данным The Daily Mail, французский лидер продемонстрировал отличное умение кататься на скорости на водном мотоцикле, в то время, как его супруга позагорала.
Соответствующие снимки с отдыха уже появились в сети. В частности, папарацци запечатлели, как Макрон рассекает по волнам и светит голым торсом. С супругой они продемонстрировали идеальный загар.
Эммануэль Макрон не постеснялся показать голый торс
The Daily Mail
Эммануэль и Брижит Макрон во время лодочной экскурсии
The Daily Mail
Тем временем, Брижит не рискнула оголяться перед публикой, отдыхая в рубашке. Зато на снимках можно разглядеть стройные ноги первой леди Франции.
Днем французский президент переоделся в футболку и шорты, после чего они отправились на экскурсию с супругой. На завершение отдыха они отправились через южную Францию в Биарриц, где нужно было дать прием важным гостям.
Эммануэль и Брижит Макрон на отдыхе
The Daily Mail
Супруги Макрон с сопровождением
The Daily Mail
Президент Франции и первая леди на лодке
The Daily Mail
The Daily Mail
Эммануэль Макрон на отдыхе
The Daily Mail
Макрон на водном мотоцикле
The Daily Mail
Эммануэль и Брижит Макрон на пляже
The Daily Mail
Как сообщал OBOZREVATEL, Брижит Макрон во время саммита сменила много нарядов. Журналисты подсчитали, сколько стоят произведения от Louis Vuitton, в которых появилась первая леди Франции.
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