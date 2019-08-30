Голый торс и стройные ноги: папарацци засняли отдых Макрона с женой

Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит отлично отдохнули на пляже Борм-ле-Мимоза до начала саммита G7 в курортном городе Биарриц.

По данным The Daily Mail, французский лидер продемонстрировал отличное умение кататься на скорости на водном мотоцикле, в то время, как его супруга позагорала.

Соответствующие снимки с отдыха уже появились в сети. В частности, папарацци запечатлели, как Макрон рассекает по волнам и светит голым торсом. С супругой они продемонстрировали идеальный загар.

Эммануэль Макрон не постеснялся показать голый торс The Daily Mail

Эммануэль и Брижит Макрон во время лодочной экскурсии The Daily Mail

Тем временем, Брижит не рискнула оголяться перед публикой, отдыхая в рубашке. Зато на снимках можно разглядеть стройные ноги первой леди Франции.

Днем французский президент переоделся в футболку и шорты, после чего они отправились на экскурсию с супругой. На завершение отдыха они отправились через южную Францию в Биарриц, где нужно было дать прием важным гостям.

Эммануэль и Брижит Макрон на отдыхе The Daily Mail

Супруги Макрон с сопровождением The Daily Mail

Президент Франции и первая леди на лодке The Daily Mail

The Daily Mail

Эммануэль Макрон на отдыхе The Daily Mail

Макрон на водном мотоцикле The Daily Mail

Эммануэль и Брижит Макрон на пляже The Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, Брижит Макрон во время саммита сменила много нарядов. Журналисты подсчитали, сколько стоят произведения от Louis Vuitton, в которых появилась первая леди Франции.

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