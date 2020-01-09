Голый Киркоров оконфузился на Мальдивах: видео

Певец Филипп Киркоров оконфузился во время отдыха на Мальдивских островах. Так, мужчина во время плавания едва не потерял свои шорты.

Видео артист разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

"Плыли, плыли. Вдруг остановка! Ох ты, ух ты, ждать нам буксира!", - подписал ролик Киркоров.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что композитор Игорь Крутой заснял на видео трогательную встречу певцов Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева, во время которой король российской эстрады поцеловал финалиста Евровидения.

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