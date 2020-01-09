Главная Новости
9 января • обновлено в 10:34
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Голый Киркоров оконфузился на Мальдивах: видео

Читать материал на украинском

Певец Филипп Киркоров оконфузился во время отдыха на Мальдивских островах. Так, мужчина во время плавания едва не потерял свои шорты.

Видео артист разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

Голый Киркоров оконфузился на Мальдивах: видео
Новости
"Большая попа, худые ноги": невеста Тимати впервые после родов засветила фигуру в бикини
"Плыли, плыли. Вдруг остановка! Ох ты, ух ты, ждать нам буксира!", - подписал ролик Киркоров.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что композитор Игорь Крутой заснял на видео трогательную встречу певцов Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева, во время которой король российской эстрады поцеловал финалиста Евровидения.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Автор
Мария Дидык
Персона
Филипп Киркоров
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
12
6
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги