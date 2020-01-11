"Секси!" Полностью голая экс-солистка "ВИА Гры" взбудоражила сеть постельным фото

Российская певица и экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова снова порадовала своих поклонников горячим снимком.
Соответствующим фото звезда поделилась на своей странице в Instagram. На нем она позировала полностью голой в постели посреди океана, засветив пышную грудь.
Татьяна Котова
Фото: instagram/kottova
"Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и на закаты", — написала Котова.
Татьяна Котова голая в постели
Фото: instagram/kottova
Поклонники в сети просто взорвались волной похвал, откровенного восторга в адрес знаменитости.
Предлагаем посмотреть и на другие горячие фото Татьяны Котовой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Соблазнительная Татьяна Котова
Фото: instagram/kottova
Татьяна Котова полностью голая
Фото: instagram/kottova
Татьяна Котова в откровенном белье
Фото: instagram/kottova
Татьяна Котова сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/kottova
Татьяна Котова в пикантной фотосессии
Фото: instagram/kottova
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Татьяна Котова поделилась серией эротических снимков, на которых позировала практически без одежды.
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