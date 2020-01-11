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11 января • обновлено в 09:23
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"Секси!" Полностью голая экс-солистка "ВИА Гры" взбудоражила сеть постельным фото

3.8т
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Российская певица и экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова снова порадовала своих поклонников горячим снимком.

Соответствующим фото звезда поделилась на своей странице в Instagram. На нем она позировала полностью голой в постели посреди океана, засветив пышную грудь.

Татьяна Котова

Татьяна Котова

Фото: instagram/kottova

"Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и на закаты", — написала Котова.

Татьяна Котова голая в постели

Татьяна Котова голая в постели

Фото: instagram/kottova

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Поклонники в сети просто взорвались волной похвал, откровенного восторга в адрес знаменитости.

"Секси!" Полностью голая экс-солистка "ВИА Гры" взбудоражила сеть постельным фото
"Секси!" Полностью голая экс-солистка "ВИА Гры" взбудоражила сеть постельным фото
"Секси!" Полностью голая экс-солистка "ВИА Гры" взбудоражила сеть постельным фото
"Секси!" Полностью голая экс-солистка "ВИА Гры" взбудоражила сеть постельным фото
"Секси!" Полностью голая экс-солистка "ВИА Гры" взбудоражила сеть постельным фото

Предлагаем посмотреть и на другие горячие фото Татьяны Котовой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Соблазнительная Татьяна Котова

Соблазнительная Татьяна Котова

Фото: instagram/kottova

Татьяна Котова полностью голая

Татьяна Котова полностью голая

Фото: instagram/kottova

Татьяна Котова в откровенном белье

Татьяна Котова в откровенном белье

Фото: instagram/kottova

Татьяна Котова сексуально позирует на камеру

Татьяна Котова сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/kottova

Татьяна Котова в пикантной фотосессии

Татьяна Котова в пикантной фотосессии

Фото: instagram/kottova

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Татьяна Котова поделилась серией эротических снимков, на которых позировала практически без одежды.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Татьяна Котова
Место
Украина
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