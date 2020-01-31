Год после развода и новые отношения: как изменилась жизнь Лорак и ее бывшего мужа

31 января 2019 года украинская певица Ани Лорак официально развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила в браке почти 10 лет. Причиной разрыва отношений стала измена Мурата.
OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как изменились бывшие супруги за год и начали ли они новые отношения.
Причиной развода стало скандальное видео, которое появилось в сети. На нем супруг Лорак развлекался в ночном клубе Dali Park с моделью Яной Беляевой.
Певица никак не комментировала ролик, но через несколько месяцев стало известно, что супруги разводятся.
Мурат Налчаджиоглу уже в ноябре 2019 года был замечен поклонниками с новой пассией. Ей оказалась Самия Ахметова. Соответствующим фото он поделился на своей странице в Instagram. Отметим, что снимок был сделан в Испании, где отдыхала пара.
Правда, роман продержался не долго. Уже через несколько месяцев пара рассталась.
В июне 2019 года в российских СМИ рассекретили имя вероятного нового избранника 41-летней украинской певицы Ани Лорак. Так, артистка якобы закрутила роман с 26-летним саунд-продюсером компании Black Star Inc. Егором Глебом.
Позже, пару начали все чаще видеть вместе. Кроме того, они публиковали совместные фото в социальных сетях.
У мужчины есть сын от украинской певицы TAYANNA. В одном из интервью она заявила, что тот не уделяет ребенку слишком много времени.
Отметим, что у Лорак и Налчаджиоглу также осталась дочь София. Сейчас девочка живет с мамой, но иногда проводит время с отцом.
Мы провели поистине незабываемый вечер, мюзикл на льду "Спящая красавица. Легенда двух королевств". Какое счастье услышать свой голос в лице главной героини прекрасной @tatiana_navka. Поздравляю с премьерой большую творческую команду @navka_show! Браво! 💥 #спящаякрасавица #навкашоу
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Информация о том, что Лорак решила развестись, появилась в октябре 2018 года.
Иск в суд был подан 4 декабря 2018 года, а первое заседание состоялось 24 декабря.
Брат певицы рассказал подробности, уточнив, что дочь София после развода должна остаться с матерью.
1 февраля Лорак впервые появилась на публике после официального разрыва, показав счастливое фото.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!