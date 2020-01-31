Год после развода и новые отношения: как изменилась жизнь Лорак и ее бывшего мужа

31 января 2019 года украинская певица Ани Лорак официально развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила в браке почти 10 лет. Причиной разрыва отношений стала измена Мурата.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как изменились бывшие супруги за год и начали ли они новые отношения.

Причиной развода стало скандальное видео, которое появилось в сети. На нем супруг Лорак развлекался в ночном клубе Dali Park с моделью Яной Беляевой.

Певица никак не комментировала ролик, но через несколько месяцев стало известно, что супруги разводятся.

Мурат Налчаджиоглу уже в ноябре 2019 года был замечен поклонниками с новой пассией. Ей оказалась Самия Ахметова. Соответствующим фото он поделился на своей странице в Instagram. Отметим, что снимок был сделан в Испании, где отдыхала пара.

Правда, роман продержался не долго. Уже через несколько месяцев пара рассталась.

В июне 2019 года в российских СМИ рассекретили имя вероятного нового избранника 41-летней украинской певицы Ани Лорак. Так, артистка якобы закрутила роман с 26-летним саунд-продюсером компании Black Star Inc. Егором Глебом.

Позже, пару начали все чаще видеть вместе. Кроме того, они публиковали совместные фото в социальных сетях.

У мужчины есть сын от украинской певицы TAYANNA. В одном из интервью она заявила, что тот не уделяет ребенку слишком много времени.

Отметим, что у Лорак и Налчаджиоглу также осталась дочь София. Сейчас девочка живет с мамой, но иногда проводит время с отцом.

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