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Главная семья Украины? Как выглядят жена и дети Зеленского

7.3тЧитать материал на украинском

Согласно результатов национальных экзит-полов, 31 марта кандидат в президенты Владимир Зеленский одержал победу в первом туре. Его отрыв от идущего вторым, действующего лидера государства Петра Порошенко – не менее 10%. Вполне вероятно, что именно он станет следующим президентом Украины.

Разумеется, жизнь одной из ключевых личностей страны интересует практически каждого ее жителя. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как выглядит вероятная первая леди Украины, супруга Зеленского Елена, а также немного расскажет о семье Владимира.

Украинский шоумен, основатель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский предпочитает не выставлять на показ семейную жизнь и практически не комментирует личные отношения. Известно, что Зеленский живет в счастливом браке 16 лет, с супругой они поженились в 2003 году. Знаменитая пара воспитывает двоих детей: дочь Александру и сына Кирилла.

Владимир Зеленский с женой и дочерью

Владимир Зеленский с женой и дочерью

Viva

Владимир Зеленский и Елена Кияшко из одного города — Кривого Рога. Пара познакомилась еще в студенческие годы. Со временем у молодых людей начались романтические отношения и по сегодняшний день супруги не расстаются.

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До того, как пожениться, пара состояла в отношениях восемь лет. Елена регулярно задавала вопросы о свадьбе, но Владимир спешить не хотел: мол, если брак, значит сразу же дети появятся. А этот этап своей жизни шоумен хотел отложить. Предложение руки и сердца возлюбленной Зеленский сделал после просмотра мелодрамы в кинотеатре, что стало своеобразным напоминанием об их знакомстве (они познакомились во время просмотра фильма).

Елена и Владимир Зеленские

Елена и Владимир Зеленские

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Главная семья Украины? Как выглядят жена и дети Зеленского

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Спустя 10 месяцев после свадьбы, в июле 2004 года у пары родилась дочь Александра. Отметим, в 2014 году девочка снималась в фильме "8 новых свиданий" вместе с Владимиром Зеленским. В 2016 году участвовала в шоу "Рассмеши комика. Дети" и выиграла 50 000 гривен.

Семья Владимира Зеленского

Семья Владимира Зеленского

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Главная семья Украины? Как выглядят жена и дети Зеленского

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В январе 2013 года у Владимира и Елены родился сын Кирилл. 6-летний парень пока особо не "светился" на телевидении. Помимо этого, в сети практически нет фотографий сына Зеленского.

Зеленский с сыном Кириллом на руках

Зеленский с сыном Кириллом на руках

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Главная семья Украины? Как выглядят жена и дети Зеленского

Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Во время новогоднего обращения к украинцам на телеканале "1+1", которое "сместило" речь президента Украины Петра Порошенко, Зеленский объявил о выдвижении в кандидаты в президенты Украины.

  • Руководство "1+1" объяснило подобный "трюк" тем, что слушать президента под бой курантов — советская традиция, а сейчас пришло время для новых возможностей.

  • В сети тогда на решение шоумена отреагировали неоднозначно: часть украинцев поддержала Зеленского и выразила готовность проголосовать за его кандидатуру. Другие же прокомментировали заявление крайне негативно.

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Персоны
Владимир ЗеленскийВолодимир Зеленськийстудия "95 квартал"
Тег
95 Квартал
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Комментарии на сайте не модерированы
Хохлосранов Алексей
Хохлосранов Алексей
Ну что журношлюхи? Пришло время переобуваться.
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