"Серьезное лицо – не признак ума": Галкин резко осадил Собчак в сети

Российский шоумен Максим Галкин резко осадил телеведущую Ксению Собчак после того, как она раскритиковала челленджи в сети.

Так, под гневным постом Собчак Галкин оставил комментарий, в котором предложил звезде придумать что-то новое, если ее не устраивает то, что делают остальные пользователи.

Максим Галкин ria.ru

"Да, ладно тебе! Живут люди, легко, с иронией, других веселят. Вон вся страна пережила твой катафалк и танцы на свадьбе, даже на это иронии у людей хватило, а тут кто-то у себя на страничке в лапше искупался – подумаешь. Сделай что-нибудь другое, более интеллектуальное, покажи пример, у тебя режиссер под боком, пусть подскажет. Я, к примеру, с Настей Ивлеевой в прямом эфире литературный баттл шуточный про карантин сделал. Короче, легче. Серьезное лицо – это еще не признак ума", – написал Галкин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что продюсер Андрей Разин заявил, что вскоре многим звездам шоу-бизнеса, среди которых и Алла Пугачева с Максимом Галкиным, придется продавать свое имущество из-за коронавируса.

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