Галкин и Пугачева попали в скандал: врач, подбиравший им суррогатную мать, задержан за торговлю детьми

В Москве задержан генеральный директор центра суррогатного материнства Владислав Мельников, который якобы выбирал суррогатную мать дляАллы Пугачевой и Максима Галкина.

Медика обвиняют в торговле детьми. После скандала, который возник в сети, комик Максим Галкин прокомментировал ситуацию, сообщила радиостанция "Говорит Москва".

Так, ранее стало известно, что накануне задержания Мельникова также были арестованы несколько сотрудников центра суррогатного материнства. Сам он рассказывал, что именно его центр подбирал суррогатную маму для вынашивания близнецов звездной четы Лизы и Гарри Галкиных.

Владислав Мельников Говорит Москва

Задержанным акушерам-гинекологам вменяют уголовную статью "Торговля людьми". Дело было возбуждено после обнаружения пятерых младенцев в квартире на Аргуновской улице в Москве. На них были оформлены документы на китайском языке. Сообщалось, что дети были рождены суррогатными матерями на территории России. Инцидент произошел в конце июня

Сам Максима Галкин сообщил радиостанции "Говорит Москва", что он с женой пользовался услугами других специалистов. С Мельниковым он не знаком и никогда не сотрудничал.

Гарри и Лиза Галкины Teleprogramma.pro

"Я не знаю этого человека. Мы никогда с ним не пересекались, не сотрудничали. Что касается суррогатного материнства — полностью этим всем занималась клиника "Мать и дитя" Марка Курцера. Я уточнил в клинике, они тоже в процессе подбора суррогатной матери для нас не сотрудничали с этим человеком. Они занимались этим сами. Поэтому я не знаю, откуда эта новость. Ничего не могу сказать", – отметил Галкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский комик Максим Галкин показал роскошный замок, в котором он живет вместе со своей супругой певицей Аллой Пугачевой.