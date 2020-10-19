Фреймут и Кухар устроили батл на "Танцях з зірками": выступление звезд раскритиковали в сети

Во время восьмого эфира шоу "Танці з зірками" телеведущая Ольга Фреймут и судья проекта Екатерина Кухар выполнили совместный номер и нарвались на критику в сети.

Так, во время седьмого выпуска Фреймут предложила Кухар выйти вместе на паркет – танцовщица приняла ее вызов. Знаменитости продемонстрировали несколько балетных движений под песню "Адажио" из "Щелкунчика". Соответствующее видео было опубликовано на официальной странице программы в Youtube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Поклонники шоу бурно отреагировали на батл между Фреймут и Кухар. В комментариях под видео они стали писать, что выступление знаменитостей – "полная х*рня", которую невозможно даже назвать танцем.

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам восьмого выпуска "Танців з зірками" шоу покинули Алексей Завгородний (Позитив) и Юлия Сахневич. Подробнее о том, как прошел восьмой эфир читайте по ссылке.