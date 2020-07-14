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Фото больного Расторгуева напугало сеть: как изменился любимый певец Путина

Елена Кордунова
Елена Кордунова
Люди
3,9 т.
Николай Расторгуев борется с хронической болезнью почек

Николай Расторгуев борется с хронической болезнью почек. NEWSmuz.com

В сети возник ажиотаж из-за свежего фото российского артиста, лидера группы "Любэ" и любимого певца Владимира Путина Николая Расторгуева.

Так, артист с 2007 года борется с серьезным заболеванием – хронической почечной недостаточностью. Болезнь негативно повлияла на его внешность – 63-летний исполнитель заметно похудел и "осунулся". Снимком он поделился на личной странице в Instagram.

Поклонники российской звезды удивились, насколько изменился Расторгуев за последнее время. Некоторые из них указали, что он стал "как дед".

Как выглядит Расторгуев сейчас

Как выглядит Расторгуев сейчас Instagram Расторгуева

"Ох, Колька, постарел ты! А было время", – удивились комментаторы.

"На деда стал похож. Это не лень, это болезнь... Силы вам и вашей семье", – написали другие.

Фото больного Расторгуева напугало сеть: как изменился любимый певец Путина

Фото больного Расторгуева напугало сеть: как изменился любимый певец Путина

Фото больного Расторгуева напугало сеть: как изменился любимый певец Путина

Фото больного Расторгуева напугало сеть: как изменился любимый певец Путина

Фото больного Расторгуева напугало сеть: как изменился любимый певец Путина

Фото больного Расторгуева напугало сеть: как изменился любимый певец Путина

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Группа "Любэ" в начале карьеры

Группа "Любэ" в начале карьеры LiveJournal

Как выглядел Расторгуев до болезни

Как выглядел Расторгуев до болезни Папарацци

Николай Расторгуев до болезни

Николай Расторгуев до болезни Teleprogramma.pro

Расторгуев и Путин

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Николай Расторгуев - любимый певец президента РФ Путина

Николай Расторгуев - любимый певец президента РФ Путина Гордон

Как выглядел Николай Расторгуев до болезни

Как выглядел Николай Расторгуев до болезни Peoples.ru

Николай Расторгуев с внучкой

Николай Расторгуев с внучкой Teleprogramma.pro

Отметим, Николай Расторгуев – фигурант базы украинского волонтерского центра "Миротворец", также он числится в перечне лиц Министерства культуры, которые создают угрозу национальной безопасности. В 2019 году российская группа "Любэ", которая является самым любимым коллективом президента РФ Владимира Путина, сняла клип про Крымский мост и опозорилась в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее солист группы "Любэ" Расторгуев призвал украинскую певицу MARUV уезжать из Украины и "валить в РФ". Причиной стало поздравление MARUV с 23 февраля – отмененным в Украине праздником. Певица вызвала гнев в сети своим высказыванием. Позже она отреагировала на скандал в сети фразой: "Хочу, бл*дь, и поздравляю!"

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