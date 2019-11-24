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24 ноября • обновлено в 19:24
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Финал детского Евровидения-2019: кто представляет Украину. Видео прямого эфира

1.4т
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В воскресенье, 24 ноября, в польском городе Гливице на "Арена Гливице" состоится финал детского "Евровидения-2019".

Украину на музыкальном соревновании представит участница проекта "Голос.Діти-5" София Иванько с песней "Spirit of Music" ("Дух музыки"). Об этом сообщается на официальном сайте конкурса (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца страницы).

Она выиграла Нацотбор, в котором участвовали 10 детей, среди которых была и дочь друга президента Украины Евгения Кошевого – Варвара. В прошлом году София уже попадала в десятку финалистов Нацотбора, однако одержать долгожданную победу девочке удалось только сейчас.

Голосуйте за Україну! Посилання в моєму профілі Vote for Ukraine! By the link in my profile Голосуйте за Украину! Ссылка в моем профиле @ua_eurovision @eurovision.ua @junioreurovisionofficial @eurovision @suspilne_media @1tv.ua @jamalajaaa #shareTheJoy #JESC2019 #junioreurovision #jesc2019 #eurovision #євробачення #uaєвробачення #софіяіванько #софияиванько #sophiaivanko #дитячеєвробачення #дитячеєвробачення2019 #євробачення2019 #suspilne_tv #suspilne #суспільне #суспільнемовлення #uaперший

Допис, поширений Sophia Ivanko / Sophy Ivy (@sophy.ivanko)

Во время участия в вокальном талант-шоу "Голос. Діти-5", где София Иванько попала в команду Джамалы, во время "вокальных боев" она проиграла именно Варе Кошевой, которая дошла до финала проекта.

Финал детского "Евровидения-2019" пройдет под лозунгом "Share the Joy" ("Поделись радостью"). Всего за победу будут соревноваться 19 исполнителей в возрасте от 9 до 14-ти лет из 19-ти стран: кроме Украины, это пять стран бывшего СССР - Беларусь, Армения, Грузия, Казахстан и Россия, балканские Албания, Сербия, Северная Македония, а также Великобритания (представлена Уэльсом), Франция, Испания, Мальта, Ирландия, Голландия, Португалия, Италия, далекая Австралия, и, собственно, сама хозяйка события – Польша. В этом году отказались принимать участие в конкурсе Азербайджан и Израиль, но на детское "Евровидение" после 13-летнего перерыва вернулась Испания.

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Отметим, что Польша получила право проводить "Евровидение" после победы в 2018 году в Минске польской певицы певицы Роксаны Венгель.

Победитель детского "Евровидения-2019" будет определен путем суммирования баллов, набранных конкурсантами в пропорции 50/50% в голосовании членов национальных жюри (которое состоит из музыкантов и детей), а также онлайн-голосовании зрителей. Отдать свои голоса могут желающие со всего мира, голосование проводится в два этапа.

Во время первого ( с 21:00 пятницы, 22 ноября, до до 17 часов 24 ноября) участники онлайн-голосования могут выбрать от трех до пяти композиций, которые им понравятся больше всего. При этом среди них может быть и представитель своей страны. Второй этап онлайн-голосования состоится сразу после финального концерта в воскресенье и продлится всего 15 минут. После этого объявят победителя конкурса.

Начнется конкурс в 17:00 по Киеву. Его будут транслировать на YouTube.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джамала рассказала о подлой атаке росСМИ после "Евровидения". Журналисты не давали покоя ее родителям после победы.

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Персона
Евгений Кошевой
Место
Польша
Теги
Евровидение звезды Голос. Діти
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Нацистское шоу гавна))) ничего не смущает нацисты?
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