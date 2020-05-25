Филлип Киркоров попал на миллионы: что случилось

Таганский районный суд Москвы обязал взыскать с Филиппа Киркорова 2,2 миллиона рублей задолженности в пользу строительной фирмы, занимавшейся ремонтом загородного дома певца.

Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач". По словам инсайдеров, король эстрады три года назад заказал шикарный ремонт коттеджа и выбрал для этого компанию ИП Маринин. Строители свое дело сделали, но при расчете недосчитались 7 миллионов рублей. Киркоров отказался платить, заявив, что ремонт выполнен некачественно.

Филиппа Киркорова Фото: hellomagazine.com

В итоге суд удовлетворил иск частично и постановил взыскать с Киркорова 2,2 миллиона рублей и 19 тысяч рублей госпошлины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Филипп Киркоров признался, что за время карантина похудел на 30 килограммов.

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