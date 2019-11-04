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4 ноября • обновлено в 11:00
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"Больно смотреть!" Фанатов напугал измученный вид мужа Заворотнюк. Видео

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Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев, напугал поклонников внешним видом.

Так, мужчина вышел на лед в шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила", в котором откатал главную партию — богатыря Руслана. Соответствующее видео было опубликовано в сети (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Фото: mediacratia.ru

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Зрители в комментариях под публикацией отметили, что хоть во время выступления Чернышев тщательно скрывал свои настоящие эмоции под сценической улыбкой, но в действительности он выглядел исхудавшим и сильно измученным.

"Больно смотреть!" Фанатов напугал измученный вид мужа Заворотнюк. Видео
"Больно смотреть!" Фанатов напугал измученный вид мужа Заворотнюк. Видео
"Больно смотреть!" Фанатов напугал измученный вид мужа Заворотнюк. Видео
"Больно смотреть!" Фанатов напугал измученный вид мужа Заворотнюк. Видео

Наши первые северные гастроли!!! 😍😍😍 Мы счастливы быть в Санкт-Петербурге с нашей сказкой на льду "Руслан и Людмила"!!! Спасибо зрителям, вы необыкновенные!!!! 🙌🙌🙌 Такой теплый приём, полный зал и овации!!! 🥰💯🎉🙏 Впереди у нас ещё целых три сказочных дня 2, 3, 4 ноября, и мы ждём всех, кто ещё не видел наше Волшебство на льду!!! 😉✨✨✨⛸️ #ТатьянаНавка #ПетрЧернышев #РусланиЛюдмила #мюзиклнальду #сказканальду #гастроли #навкашоу

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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