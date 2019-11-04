"Больно смотреть!" Фанатов напугал измученный вид мужа Заворотнюк. Видео

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев, напугал поклонников внешним видом.

Так, мужчина вышел на лед в шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила", в котором откатал главную партию — богатыря Руслана. Соответствующее видео было опубликовано в сети (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Фото: mediacratia.ru

Зрители в комментариях под публикацией отметили, что хоть во время выступления Чернышев тщательно скрывал свои настоящие эмоции под сценической улыбкой, но в действительности он выглядел исхудавшим и сильно измученным.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!