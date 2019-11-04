"Больно смотреть!" Фанатов напугал измученный вид мужа Заворотнюк. Видео

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев, напугал поклонников внешним видом.
Так, мужчина вышел на лед в шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила", в котором откатал главную партию — богатыря Руслана. Соответствующее видео было опубликовано в сети (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
Фото: mediacratia.ru
Зрители в комментариях под публикацией отметили, что хоть во время выступления Чернышев тщательно скрывал свои настоящие эмоции под сценической улыбкой, но в действительности он выглядел исхудавшим и сильно измученным.
Наши первые северные гастроли!!! 😍😍😍 Мы счастливы быть в Санкт-Петербурге с нашей сказкой на льду "Руслан и Людмила"!!! Спасибо зрителям, вы необыкновенные!!!! 🙌🙌🙌 Такой теплый приём, полный зал и овации!!! 🥰💯🎉🙏 Впереди у нас ещё целых три сказочных дня 2, 3, 4 ноября, и мы ждём всех, кто ещё не видел наше Волшебство на льду!!! 😉✨✨✨⛸️ #ТатьянаНавка #ПетрЧернышев #РусланиЛюдмила #мюзиклнальду #сказканальду #гастроли #навкашоу
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Отмечается, что актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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