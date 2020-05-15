Известный российский продюсер Максим Фадеев назвал "зашкваром" творчество рэп-артистов и их стиль жизни.

Так, по словам мужчины, ему не нравится, что в своей музыке рэперы доказывают, что они такие честные, босяки. А на самом деле ездят на дорогих автомобилях. Об этом продюсер заявил в ходе интервью для документального фильма "Фадеев наносит ответный удар" платформы PREMIER.

Максим Фадеев Фото: instagram/fadeevmaxim

"Мне не нравится, когда человек из босяка превращается в надушенного побритого человека. Если ты босяк – так и читай босяцкие тексты. Раньше я слушал, а потом увидел, как они живут и что пишут в своих текстах, и все, для меня это зашквар. То есть он ездит на лакшери автомобилях, а сам, типа, за улицу качает. Это что, правда? Они качают, что они такие босяки, гангстеры, а потом плюются друг в дружку через человека, гангстеры наши!" – высказался Фадеев.

Также он отметил, что российских рэперов увлекают только деньги. Их можно купить за 200 долларов и тогда они "переобуваются".

Максим Фадеев Фото: instagram/fadeevmaxim

"Их можно купить всего за 200 долларов: кладешь ему эти пару сотен, и "тру" превращается в не "тру" (англ.: true – правдивый. – Ред.)", – сказал Фадеев.

К слову, продюсер полагает, что значимость хип-хопа в ближайшее время упадет и преобладать, как и раньше будет мелодия.

Максим Фадеев Фото: instagram/fadeevmaxim

"Все эти рэперы превратятся в гномов. Все, кто сегодня стоит в пафосе наверху, окажутся внизу. Музыка возвращается", – подытожил Фадеев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее компанию "Глюкоза продакшн", которую еще в 2007 году открыли продюсер Максим Фадеев и певица Наталья Чистякова-Ионова, признали банкротом.

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