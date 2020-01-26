"Это в рот брать?" Бочкарева отличилась в вульгарном видео

Известная актриса Наталья Бочкарева, которая недавно попала в кокаиновый скандал, появилась на видео с искусственным мужским половым органом.

Звезда сериала "Счастливы вместе" на отдыхе в одном из магазинов нашла предмет, похожий на фаллоиммитатор, и очень им заинтересовалась.

"…Мыло? Карамель? Может быть это карамель? Это что? Надо мыться им, или может быть в рот брать?", - спросила артистка.

@natalia.bochkareva Однажды в Тайланде😂 #бочкарева #натальябочкарева #тиктокрекомендации #топтикток #убирайся #мыло #тайланд ♬ original sound - natalia.bochkareva

Как писал OBOZREVATEL ранее,стало известно, как Наталья Бочкарева расплатилась за кокаин.

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