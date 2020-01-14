"Это сделали бесы": Садальский разнес внука Михалкова из-за трагедии с моделью

Российский актер Станислав Садальский прокомментировал трагический инцидент с 21-летней моделью Ксенией Пунтус, которая выпала из окна квартиры внука Никиты Михалкова Андрея Бакова.

Так, на своей странице в Instagram актер опубликовал новый пост, в котором высказался о ситуации.

Станислав Садальский tv.ua

"Не верю, что в этом замешан внук Михалкова... Это сделали бесы вражеских спецслужб. Ну разве может внук самого Михалкова избить и изнасиловать девушку? Москва гудит... Под окнами многоэтажного дома в одном из дворов Москвы дворник обнаружил девушку. Приехавшие на вызов медики предположили, что за несколько часов до этого она могла выпасть из окна. Ясно дело, это сделали бесы вражеских спецслужб и подбросили девушку под окна невинного юноши. Жалко очень девушку", – пишет Садальский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Москвы из квартиры, в которой проживает внук актера Никиты Михалкова Андрей Баков, выпала российская модель и актриса Ксения Пунтус. 21-летняя девушка находится в реанимации, ей провели операцию. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

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