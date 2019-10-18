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18 октября • обновлено в 15:22
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"Это разочарование": Лорак рассказала новые подробности развода с мужем

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Украинская певица Ани Лорак рассказала новые подробности о разводе с Муратом Налчаджиоглу и реакции на это дочери Софии.

Соответствующее признание она сделала в интервью журналу "ОК", уточнив, что некоторое время колебалась перед принятием окончательного решения, передает "Комсомольская правда".

"Развод был мучительный. Я не верю, когда кто-то говорит, что развод прошел приятно и легко. Любой развод – это трагедия: это больно, это печально, это разочарование. Да, ты испытываешь разочарование… в близком человеке. Я оптимист, я до последнего пыталась вырулить и убеждала себя, что все будет хорошо, что все образуется. Ведь многие семьи так живут", – отметила певица.

Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу и дочкой

Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу и дочкой

Караван Украина

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По словам Лорак, она колебалась перед подачей документов, потому что они прожили в браке 14 лет, на протяжении которых были настоящие чувства. Артистка не думала, что окажется в такой ситуации.

"Я подготовила Софию, рассказала, что у взрослых бывают такие ситуации, что они живут вместе, а потом получается, что они не совпадают в каких-то важных вещах, характерах, еще в чем-то. К тому же она была свидетелем наших сцен, выяснения отношений. Софии 8 лет, она уже многое понимает. Я объяснила, что у нее всегда будут мама и папа, которые будут ее любить, что в ее жизни ничего не поменяется", – подчеркнула Лорак.

Она также рассказала, что Мурат и до развода мало участвовал в воспитании дочери. И сейчас он продолжается появляться, как гость на празднике.

Ани Лорак с дочерью Софией

Ани Лорак с дочерью Софией

instagram.com/anilorak

"Чтобы не чувствовала лично я, как бы не переживала, это не должно никоим образом влиять на дочку, на ее психику. Но для ее же здоровья и развития она должна видеть правильное отношение мужчины к женщине", – резюмировала Лорак.

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Персоны
Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес развод
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да пошла она!!!фу за черти кого вышла!!!таких нужно лешать гражданства и гнать под зад!!!позорище понесла от муслима!!!
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