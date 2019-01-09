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''Это перебор'': Волочкова разозлила сеть фото с голой грудью

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Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова вызвала шквал критики в сети, опубликовав фото с голой грудью.

Так, артистка отправилась в отпуск на Мальдивы. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Джунгли. Главное, мой Маугли со мной", — написала Волочкова.

''Это перебор'': Волочкова разозлила сеть фото с голой грудью
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Отметим, что подписчики балерины раскритиковали ее за неподобающее поведение.

"Уши спаниеля примы балерины", "Вам там солнышко головушку напекло?", "Фу, позор", "Почему так обвисла грудь? Что за блины прилипшие к телу?", "Последняя стадия", "Анастасия, прекратите раздражать и смешить людей. Ваше поведение похоже на отклонение", "Джунгли зовут", "Это перебор уже. Стыдно должно быть", — прокомментировали люди.

''Это перебор'': Волочкова разозлила сеть фото с голой грудью
''Это перебор'': Волочкова разозлила сеть фото с голой грудью
''Это перебор'': Волочкова разозлила сеть фото с голой грудью
''Это перебор'': Волочкова разозлила сеть фото с голой грудью
''Это перебор'': Волочкова разозлила сеть фото с голой грудью
''Это перебор'': Волочкова разозлила сеть фото с голой грудью
''Это перебор'': Волочкова разозлила сеть фото с голой грудью
''Это перебор'': Волочкова разозлила сеть фото с голой грудью

Как сообщал OBOZREVATEL, известная российская светская львица и балерина Анастасия Волочкова вызвала волну гнева в сети очередной "порцией" откровенных шпагатов.

Персона
Анастасия Волочкова
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