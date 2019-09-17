"Это освободит семью": муж Фриске обратился к родным Заворотнюк. Видео

Муж российской певицы Жанны Фриске, которая умерла от рака головного мозга (глиобластомы), Дмитрий Шепелев обратился к семье актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой заподозрили аналогичный диагноз.

Он прокомментировал новости о болезни звезды сериала "Моя прекрасная няня" в эфире программы "Пусть говорят" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я на собственном опыте сталкивался с очень схожей ситуацией, я думаю, что семье Насти очень важно сейчас сделать то, что в свое время не сделал я, а именно сделать официальное публичное заявление. Не для того, чтобы привлекать к себе дополнительное внимание – его и так достаточно. Я считаю, что, к сожалению, это определенное бремя публичности. Человек публичный обязан сказать, что с ним происходит. Это освободит семью от многих хлопот и забот в будущем. Это освободит семью сейчас от домыслов, это поможет сконцентрироваться на помощи любимому человеку и избавить себя от комментариев на выдумки и сплетни, которые сейчас множатся", – заявил Шепелев.

Муж Фриске обратился к родным Заворотнюк Скриншот из видео

Ведущий также провел аналогию между протеканием болезни у Фриске и Заворотнюк.

"Истории до страшного схожи в других деталях: в рождении ребенка, в молниеносности того, как развивается болезнь, но на этом эти параллели заканчиваются, конечно. Я не хочу выступать в качестве комментатора, специалиста, это совсем не так. Мне просто очень хочется отправить мои слова поддержки семьи, самой Насти. Я не знаю, что происходит. Я просто хочу пожелать вам сил, хочу пожелать вам выдержки, и, что бы ни происходило, будьте сильными", – резюмировал он.

Шепелев обратился к семье Заворотнюк из-за рака

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