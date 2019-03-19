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/Люди

"Это мой тыл": скандальный Полунин сделал новое заявление о России

2.3тЧитать материал на украинском

Скандальный украинский артист балета Сергей Полунин, который недавно признался, что получает удовольствие от ненависти в свой адрес, сделал очередное громкое заявление о РФ.

Так, в интервью изданию НТВ он сообщил, что Россия — это его тыл и он будет делать все, чтобы страны налаживали отношения.

Сергей Полунин

Сергей Полунин

Скриншот из видео

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"Для меня важно, чтобы моя совесть была чиста. Это был выбор. Выбор в определенную сторону. Но для меня важна своя правда и то, что я думаю. Россия — дорогая для меня страна, и я не люблю неправду. Искусство этим и занимается: оно соединяет. И если я могу как-то быть полезен, то с удовольствием буду делать все, чтобы страны налаживали отношения", — заявил Полунин.

Кроме того, он отметил, что привык идти против течения и делать не то, что от него ждут.

Сергей Полунин

Сергей Полунин

Скриншот из видео

"Я всегда все делаю наоборот. Если движение идет в одну сторону, я пытаюсь делать в другую, чтобы не бояться. Теряешь работу, теряешь рекламу и связи, но, когда одна дверь закрывается, другая открывается. Поэтому мне очень важна Россия, для меня это такой тыл, с которым я не могу упасть. От России я могу двигаться дальше и уже возобновлять какие-то отношения и проекты", - говорит танцор.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Путин Хуйло
Путин Хуйло
Обоз хватит писать про гомосексуалистов. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣. Этот п*дик, ещё в старших классах бегал, писюн* искал. Какая паРаша, такие и кумиры. 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃. Вот же племя ордынское. Кремлеботы, сначала сос*и у русоботов, а потом, наоборот. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Путин Хуйло, Ну Портников своим свiдомим кумирам хорошее кино крутил...А вообще, Полунин когда тебя трахал, что он педик? Или тебя трахал знакомый, который трахал Полунина, тупое свiдоме бидло?
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Весеннее обострение,оно такое.
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Лещов Юрий
Лещов Юрий
Береги свой тыл,может быть тебе больно очень-очень 😁
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