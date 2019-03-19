"Это мой тыл": скандальный Полунин сделал новое заявление о России

Скандальный украинский артист балета Сергей Полунин, который недавно признался, что получает удовольствие от ненависти в свой адрес, сделал очередное громкое заявление о РФ.

Так, в интервью изданию НТВ он сообщил, что Россия — это его тыл и он будет делать все, чтобы страны налаживали отношения.

Сергей Полунин Скриншот из видео

"Для меня важно, чтобы моя совесть была чиста. Это был выбор. Выбор в определенную сторону. Но для меня важна своя правда и то, что я думаю. Россия — дорогая для меня страна, и я не люблю неправду. Искусство этим и занимается: оно соединяет. И если я могу как-то быть полезен, то с удовольствием буду делать все, чтобы страны налаживали отношения", — заявил Полунин.

Кроме того, он отметил, что привык идти против течения и делать не то, что от него ждут.

Сергей Полунин Скриншот из видео

"Я всегда все делаю наоборот. Если движение идет в одну сторону, я пытаюсь делать в другую, чтобы не бояться. Теряешь работу, теряешь рекламу и связи, но, когда одна дверь закрывается, другая открывается. Поэтому мне очень важна Россия, для меня это такой тыл, с которым я не могу упасть. От России я могу двигаться дальше и уже возобновлять какие-то отношения и проекты", - говорит танцор.

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