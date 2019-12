"Это мой артист": СМИ рассказали, как Кадыров завербовал Тимати в 2008 году

Глава Чечни Рамзан Кадыров взял под защиту российского рэпера Тимати.

Об этом BBC рассказал экс-сенатор от Чечни Умар Джабраилов. В частности, экс-сенатор вспомнил о ситуации, которая произошла в 2008 году в Москве во время концерта канадской певицы Нелли Фуртадо.

Так, по словам Джабраилова, тогда в середине концерта вместе с артисткой должен был спеть Дима Билан. Однако из-за урагана самолет опоздал, и Нелли не успела на совместный саундчек.

В этот же момент на концерт в "Олимпийский" приехал Тимати, который на входе в здание заявил, что дуэтом с Фуртадо будет петь он, а не Билан. Прошел в гримерку к звезде и предложил Нелли зачитать рэп на сцене во время одной из ее песен.

Узнав об этом, продюсер Билана Яна Рудковская попросила Джабраилова повлиять на Тимати, чтобы тот не пел с Фуртадо. Однако рэпер проигнорировал просьбу сенатора.

"Мы с Яной сели в зале. И тут я слышу — одновременно с голосом Нелли раздается в микрофон мужской голос: "Maybe, Maybe, Maybe". Он все-таки пошел на сцену и вместе с ней стал что-то там изображать. А ведь это было мое требование — не ходить туда", — говорит Джабраилов.

Затем Джабраилов рассказал, что было после выступления рэпера:

"Пошел за кулисы, смотрю - бегут охранники Тимати, а за ними идет мой боец, весь лоб в крови. Я спрашиваю: "Тебя побили?" А он говорит, что это он всех их отоварил, просто лбом бил. Охрана Фуртадо тоже дралась. Тут я увидел Тимура, дал ему пощечину и сказал: "Зачем ты так поступил? Ты же мне обещал не вмешиваться. Теперь я сделаю все, чтобы ты в этом городе никогда не имел возможности выступать".

"И знаете, что он делает? Не говорит "извините". А убегает, звонит одной известной тогда певице, на которую были виды у Рамзана Ахматовича. И вместе с ней едет в "Президент-отель", у Рамзана просит защиты. И Рамзан вместо того, чтобы послать этого сопляка в подштанниках, звонит мне и говорит: "Ко мне пришел певец, я тебя прошу, не делай ему проблем, потому что теперь это мой человек, я беру его под крыло", — вспоминает Джабраилов.

