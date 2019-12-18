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18 декабря • обновлено в 15:49
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"Это мой артист": СМИ рассказали, как Кадыров завербовал Тимати в 2008 году

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Глава Чечни Рамзан Кадыров взял под защиту российского рэпера Тимати.

Об этом BBC рассказал экс-сенатор от Чечни Умар Джабраилов. В частности, экс-сенатор вспомнил о ситуации, которая произошла в 2008 году в Москве во время концерта канадской певицы Нелли Фуртадо.

Тимати и Рамзан Кадыров

Тимати и Рамзан Кадыров

КП

Новости
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Так, по словам Джабраилова, тогда в середине концерта вместе с артисткой должен был спеть Дима Билан. Однако из-за урагана самолет опоздал, и Нелли не успела на совместный саундчек.

В этот же момент на концерт в "Олимпийский" приехал Тимати, который на входе в здание заявил, что дуэтом с Фуртадо будет петь он, а не Билан. Прошел в гримерку к звезде и предложил Нелли зачитать рэп на сцене во время одной из ее песен.

Тимати

Тимати

life.ru

Узнав об этом, продюсер Билана Яна Рудковская попросила Джабраилова повлиять на Тимати, чтобы тот не пел с Фуртадо. Однако рэпер проигнорировал просьбу сенатора.

"Мы с Яной сели в зале. И тут я слышу — одновременно с голосом Нелли раздается в микрофон мужской голос: "Maybe, Maybe, Maybe". Он все-таки пошел на сцену и вместе с ней стал что-то там изображать. А ведь это было мое требование — не ходить туда", — говорит Джабраилов.

Тимати

Тимати

КП

Затем Джабраилов рассказал, что было после выступления рэпера:

"Пошел за кулисы, смотрю - бегут охранники Тимати, а за ними идет мой боец, весь лоб в крови. Я спрашиваю: "Тебя побили?" А он говорит, что это он всех их отоварил, просто лбом бил. Охрана Фуртадо тоже дралась. Тут я увидел Тимура, дал ему пощечину и сказал: "Зачем ты так поступил? Ты же мне обещал не вмешиваться. Теперь я сделаю все, чтобы ты в этом городе никогда не имел возможности выступать".

Тимати

Тимати

24СМИ

"И знаете, что он делает? Не говорит "извините". А убегает, звонит одной известной тогда певице, на которую были виды у Рамзана Ахматовича. И вместе с ней едет в "Президент-отель", у Рамзана просит защиты. И Рамзан вместо того, чтобы послать этого сопляка в подштанниках, звонит мне и говорит: "Ко мне пришел певец, я тебя прошу, не делай ему проблем, потому что теперь это мой человек, я беру его под крыло", — вспоминает Джабраилов.

Тимати и Рамзан Кадыров

Тимати и Рамзан Кадыров

Экспресс газета

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Тимати победил в суде над коллегой Леваном Горозией, известным как L’One, и прокомментировал скандал.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Тимати Рамзан Кадыров
Место
Россия
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