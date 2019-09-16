"Это какое-то проклятие сериала": как звезды отреагировали на болезнь Заворотнюк

Слухи о тяжелой болезни звезды "Моей прекрасной няни" Анастасии Заворотнюк всколыхнули не только общественность, но и ее коллег-звезд.
Часть из них высказалась в соцсетях, а некоторые в комментариии журналистам. OBOZREVATEL собрал реакции звезд на беду, свалившуюся на актрису.
Николай Басков выложил у себя в Instagram видео, на котором поет вместе с Заворотнюк в одной из передач. "Нашел это видео с прекрасной и жизнерадостной Заворотнюк". - написал он, признавшись, что ему тяжело принять новость о тяжелом состоянии своей коллеги.
Ее подруга, актриса Нонна Гришаева рассказала, что Заворотнюк приснилась ей прошлой ночью.
Ты снилась мне сегодня... Прекрасная,утончённая, с глазами испуганной лани... Забилась в угол моей прежней квартиры и попросила тебя спрятать от журналистов... Я обнимала тебя и плакала от счастья,что с тобой всё хорошо и ты прекрасно выглядишь... Молюсь за тебя...😇😇😇#настязаворотнюк @a_zavorotnyuk
Российский актер Станислав Садальский опубликовал свою личную переписку с заболевшей актрисой.
Актриса Ольга Прокофьева, игравшая Жанну Аркадьевну в ситкоме "Моя прекрасная няня", попросила не лезть в семью.
"Могу сказать только одно - постарайтесь оставить семью в покое. Она не хочет ничего афишировать, не делайте семье больно. Если бы она хотела, она бы все рассказала. У них политика, как у родных Веры Глаголевой, - они хотят оставить все внутри семьи", — сказала она в комментарии 360tv.ru.
Актер Павел Сердюк, игравший Дениса Шаталина, отказался комментировать происходящее.
"Если она захочет говорить на эту тему, то расскажет сама. Зачем обсуждать, болен человек или нет? У меня вот дедушка умер от рака. Я же никому об это не рассказываю, потому что это исключительно проблемы моей семьи", - сказал он "Телепрограмме".
Шоумен и радиоведущий Гоген Солнцев заявил в сети, что на актеров этого ситкома якобы наложено проклятие. В подтверждение своих слов он выложил фотографии умершей от рака актрисы Любви Полищук и недавно почившей Александры Назаровой, которой не стало в 80 лет.
Впрочем, за это он нарвался на критику в сети. Ведь Заворотнюк еще жива, да и трагедии с двумя другими актрисами вряд ли тянут на то, чтобы говорить о проклятии сериала.
Какой то кошмар происходит, мне думается, что это какое - @то просто проклятие сериала "Моя прекрасная няня". Сначала умерла Полищук, потом Назарова, теперь беда пришла к Заворотнюк. Хочется просто молиться за Настю и пожелать здоровья и осторожности всем остальным актёрам этого ситкома _______//// #анастасиязаворотнюк #заворотнюк #актриса #мояпрекраснаяняня #новости
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что артистка отменила спектакли в театре и перестала появляться на светских мероприятиях.
Соседи рассказали о шокирующем внешнем виде актрисы и сообщили о ее госпитализации.
Позже стало известно, что Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. По данным СМИ, ее ввели в медикаментозную кому.
На фоне болезни у нее развился частичный паралич правой части тела.
Нейрохирург Вячеслав Рак прокомментировал информацию о том, что актрису могли отключить от интенсивной терапии.
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