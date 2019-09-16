"Это какое-то проклятие сериала": как звезды отреагировали на болезнь Заворотнюк

Слухи о тяжелой болезни звезды "Моей прекрасной няни" Анастасии Заворотнюк всколыхнули не только общественность, но и ее коллег-звезд.

Часть из них высказалась в соцсетях, а некоторые в комментариии журналистам. OBOZREVATEL собрал реакции звезд на беду, свалившуюся на актрису.

Николай Басков выложил у себя в Instagram видео, на котором поет вместе с Заворотнюк в одной из передач. "Нашел это видео с прекрасной и жизнерадостной Заворотнюк". - написал он, признавшись, что ему тяжело принять новость о тяжелом состоянии своей коллеги.

Ее подруга, актриса Нонна Гришаева рассказала, что Заворотнюк приснилась ей прошлой ночью.

Российский актер Станислав Садальский опубликовал свою личную переписку с заболевшей актрисой.

Актриса Ольга Прокофьева, игравшая Жанну Аркадьевну в ситкоме "Моя прекрасная няня", попросила не лезть в семью.

"Могу сказать только одно - постарайтесь оставить семью в покое. Она не хочет ничего афишировать, не делайте семье больно. Если бы она хотела, она бы все рассказала. У них политика, как у родных Веры Глаголевой, - они хотят оставить все внутри семьи", — сказала она в комментарии 360tv.ru.

Актер Павел Сердюк, игравший Дениса Шаталина, отказался комментировать происходящее.

"Если она захочет говорить на эту тему, то расскажет сама. Зачем обсуждать, болен человек или нет? У меня вот дедушка умер от рака. Я же никому об это не рассказываю, потому что это исключительно проблемы моей семьи", - сказал он "Телепрограмме".

Шоумен и радиоведущий Гоген Солнцев заявил в сети, что на актеров этого ситкома якобы наложено проклятие. В подтверждение своих слов он выложил фотографии умершей от рака актрисы Любви Полищук и недавно почившей Александры Назаровой, которой не стало в 80 лет.

Впрочем, за это он нарвался на критику в сети. Ведь Заворотнюк еще жива, да и трагедии с двумя другими актрисами вряд ли тянут на то, чтобы говорить о проклятии сериала.

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