''Это какое-то дно'': в сети раскритиковали новый клип Тимати

Во вторник, 1 января, российские рэп-исполнители Тимати (Тимур Юнусов) и L`One (Леван Горозия) презентовали клип на песню "АМГ". Ролик сразу же раскритиковали в сети.

Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале лидера Black Star Тимати. Так, в треке артисты высмеяли хейтеров и похвастались своим достатком (чтобы просмотреть, доскрольте новость до конца).

Также Тимати указал на свою состоятельность "Я лучше не попаду в музыкальный рейтинг. Но возглавлю Forbes".

Тимати и L`One Фото: скриншот

В комментариях под видео пользователи активно начали высказывать свое мнение относительно премьеры, отметив, что в ролике очень много рекламы. Также они добавили, что им неприятно слушать подобное.

"Очередной рекламный клип. Продажность зашкаливает", "Из-за рекламы даже смотреть противно, куда Тимати скатился﻿", "Я жалею что мои глаза увидели и услышали это", "Позор России", "В вашей рекламе творчества не обнаружено", "2019 год начался сразу с говна какого-то", "Бред", "Господи, какой ужас. Может хватит и пора просто остановится?", — написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, эстрадный певец ,"король российской поп-музыки" Филипп Киркоров презентовал новый клип на песню "Цвет настроения черный", которую спел вместе с рэпером Егором Кридом. Новая видеоработа вызвала настоящий ажиотаж в сети.