"Это чмо уже пристроено": Степаненко после развода с Петросяном пошутила о семейной жизни

Российская комедийная артистка Елена Степаненко после того, как Евгений Петросян бросил ее ради молодой любовницы, похудела, и начала активно выступать на сцене.

В новом номере Степаненко вместе с другой комедианткой Еленой Воробей шутят о "прелестях" семейной жизни, проблемах с мужчинами и подарках для мужей.

Степаненко предлагает напарнице идею: дарить мужчине шапочку, на которой вышито слово "чмо", и в ней он сможет пойти куда угодно.

"Все будут знать, что это чмо уже пристроено", - предлагает экс-супруга Евгения Петросяна.

В комментариях к видео зрители заметили, что развод не прошел даром для Степаненко – она похудела и стала выглядеть лучше.

"Елена Степаненко похорошела, однозначно", "Степаненко похудела это хорошо, а по поводу мужа - может быть просто бумеранг", - пишут ее поклонники.

Как ранее сообщал ОBOZREVATEL, суд официально развел юмориста Евгения Петросяна и Елену Степаненко 16 ноября 2019 года.

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