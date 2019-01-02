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''Есть такая черта – проституированность'': украинская звезда резко высказалась о "голубях мира" в России

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Украинские артисты, отправляющиеся на гастроли в Россию и говорящие, что они "за мир", должны, прежде всего, рассказывать правду о войне со сцены, на всю аудиторию.

Такое мнение о "голубях мира" высказала знаменитая актриса театра и кино Ирма Витовская в интервью "Громадському".

"Есть такая черта характера — проституированность. Когда ты наступаешь на грабли с собственной совестью. Если ты говоришь, что мне нравится мир, мы за мир… Мне понравилось, как сказала Тарабарова: „Если ты за мир, то выходишь на сцену к микрофону и рассказываешь всю правду о войне“. Вот так, на миллион людей. Вот это ты поехал нести мир и рассказываешь все как есть. И что это нужно прекращать, и что только мы с вами, не только Украина, но и вы тоже… А если ты берешь бабло и в курилке тихонько рассказываешь не всем и на ухо, то это называется — поехал зарабатывать бабло", — сказала актриса

Ирма Витовская

Ирма Витовская

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный артист Украины Станислав Боклан завил: считает, гражданам необходимо знать, что говорят об украинцах в России.

Персона
Ирма Витовская
Место
Украина
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
А почему такие слова как "украинская звезда" и "проституированность" всегда пишут рядышком?
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Если она такая правильная. то пусть выйдет на любую украинскую сцену в микрофон расскажет сколько детей в Донецкой и Луганской областях убили снаряды выпущенные из стволов украинской артиллерии!
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Он Алекс, значительная часть карателей ВСУ уже удобряет землю Донбасса и как их кумиры из вермахта что пытались там установить свой порядок в период Великой Отечественной войны
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Он Алекс
Он Алекс
Крымчанин Юрий, все вато мрази ответят ... ублюдки, которые обстреливали всу с жилых районов уже грузом 200 в Ростове .. ебланище ты пригожинское
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