''Есть такая черта – проституированность'': украинская звезда резко высказалась о "голубях мира" в России

Украинские артисты, отправляющиеся на гастроли в Россию и говорящие, что они "за мир", должны, прежде всего, рассказывать правду о войне со сцены, на всю аудиторию.

Такое мнение о "голубях мира" высказала знаменитая актриса театра и кино Ирма Витовская в интервью "Громадському".

"Есть такая черта характера — проституированность. Когда ты наступаешь на грабли с собственной совестью. Если ты говоришь, что мне нравится мир, мы за мир… Мне понравилось, как сказала Тарабарова: „Если ты за мир, то выходишь на сцену к микрофону и рассказываешь всю правду о войне“. Вот так, на миллион людей. Вот это ты поехал нести мир и рассказываешь все как есть. И что это нужно прекращать, и что только мы с вами, не только Украина, но и вы тоже… А если ты берешь бабло и в курилке тихонько рассказываешь не всем и на ухо, то это называется — поехал зарабатывать бабло", — сказала актриса

Ирма Витовская

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный артист Украины Станислав Боклан завил: считает, гражданам необходимо знать, что говорят об украинцах в России.