"Есть человек": Лобода раскрыла подробности личной жизни

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, поделилась подробностями своей личной жизни, которую обычно держит в строгом секрете.

Так, артистка заявила, что у нее есть любимый мужчина, пишет издание "Собеседник".

Светлана Лобода

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"Да, конечно, для меня это очень важный праздник, потому что я всю жизнь нахожусь в любви. Когда это чувство есть в тебе, ты счастлив, ты светишься, и конечно, хочется праздновать этот день. Да, у меня есть такой человек, и уже давно", - прокомментировала певица День всех влюбленных.

Светлана Лобода и Тилль Линдеманн

Как сообщал OBOZREVATEL, на данный момент артистка не замужем, воспитывает двух дочерей и продолжает свою музыкальную карьеру. Только теперь преимущественно выступая в России. Кроме того, Лободе приписывают роман с лидером немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

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