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23 ноября • обновлено в 11:11
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"Еще один долб**б!" Крутой и Басков устроили потасовку. Видео

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Композитор Игорь Крутой и певец Николай Басков устроили потасовку прямо на полу.

Соответствующий момент заснял на камеру российский артист Сергей Лазарев, который поделился роликом на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Крутой и Басков - потасовка

Крутой и Басков - потасовка

"Милейший финал юбилейного концерта Игоря Крутого в Минске! Участники потасовки: Игорь Крутой и Николай Басков. Шок! Свидетели потасовки: Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Ани Лорак и Жасмин", – пояснил Лазарев.

Игорь Крутой и Николай Басков устроили потасовку

Игорь Крутой и Николай Басков устроили потасовку

Кадр из видео

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Так, Крутой и Басков "катались" по полу и громко друг на друга кричали. Из-за чего именно произошел этот инцидент, не раскрывается. Слышно только, как под женские крики Николай кричит, что подарит композитору еще одну какую-то вещь.

Когда Басков увидел, что Лазарев снимает все это на видео, он прокричал, грязно выругавшись: "Иди отсюда, еще один долб**б".

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику! (18+)

Как сообщал OBOZREVATEL, на концерте Крутого выступала Пугачева. В сети показали, как она пела, из-за чего поклонники были поражены, как у примадонны пропал с годами голос.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персоны
Николай Басков Игорь Крутой Сергей Лазарев Филипп Киркоров Ани Лорак Ирина Аллегрова Жасмин
Место
Россия
Теги
Драка курьез видео шоу-бизнес
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Олексий Юлия
Олексий Юлия
Какие артисты 3.14дараси-такая и страна расея!!!
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
:))) С.Ротару тоже хочет стать частью этой веселой и дружной тусовки. Видать на Вукраине совсем всё тухло. Примят ли её обратно в Русский Мир, посмотрим.
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