"Еще один долб**б!" Крутой и Басков устроили потасовку. Видео

Композитор Игорь Крутой и певец Николай Басков устроили потасовку прямо на полу.

Соответствующий момент заснял на камеру российский артист Сергей Лазарев, который поделился роликом на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Крутой и Басков - потасовка

"Милейший финал юбилейного концерта Игоря Крутого в Минске! Участники потасовки: Игорь Крутой и Николай Басков. Шок! Свидетели потасовки: Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Ани Лорак и Жасмин", – пояснил Лазарев.

Игорь Крутой и Николай Басков устроили потасовку Кадр из видео

Так, Крутой и Басков "катались" по полу и громко друг на друга кричали. Из-за чего именно произошел этот инцидент, не раскрывается. Слышно только, как под женские крики Николай кричит, что подарит композитору еще одну какую-то вещь.

Когда Басков увидел, что Лазарев снимает все это на видео, он прокричал, грязно выругавшись: "Иди отсюда, еще один долб**б".

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику! (18+)

Как сообщал OBOZREVATEL, на концерте Крутого выступала Пугачева. В сети показали, как она пела, из-за чего поклонники были поражены, как у примадонны пропал с годами голос.

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