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1 апреля • обновлено в 18:35
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Эмма Уотсон сделала откровенное признание об однополых отношениях

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Известная британская актриса, звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон рассказала, что считает отношения ЛГБТ-пар самыми крепкими и самыми здоровыми.

Об этом она заявила в интервью изданию Teen Vogue. По словам артистки, все это благодаря тому, что "они садятся и договариваются о многом, а не строят догадки".

Эмма Уотсон

Эмма Уотсон

Фото: uznayvse.ru

"Мне кажется, что отношения в паре не обязательно должны соответствовать традиционным моделям. Люди должны больше говорить друг с другом, разделять задачи, труд и ответственность. Одни из самых здоровых типов отношений я вижу как раз среди однополых пар, потому что, как мне кажется, они действительно садятся и договариваются по поводу многих вещей, а не строят предположения", –заявила Уотсон.

Она также отметила, что в традиционном браке существует немало минусов.

Эмма Уотсон

Эмма Уотсон

Фото: glas.ru

"Разговоры, что отношения в семье должны быть такими легкими и не напряженными, что супруги должны чувствовать друг друга и понимать с полу взгляда полная чушь! Это же совершенно невозможно. Но так, я заметила, всегда говорят люди, которые находятся в традиционных браках", –подытожилаЭмма.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса Агата Муцениеце резко высказалась о представителях ЛГБТ-сообществ. Она заявила, что не видит ничего хорошего в однополых отношениях и браках.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Эмма Уотсон
Теги
шоу-бизнес шоу
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