Елизавета II подарила принцу Гарри и Меган Маркл особняк: фото королевского владения

Стало известно, что Елизавета II подарила принцу Гарри и Меган Маркл на свадьбу королевский особняк.
Общая территория владения - 8 тыс. гектаров с примыкающим к дворцу садом в 24 га, сообщает ТАСС.
Особняк
Google карты
Средневековый особняк York Cottage расположен в королевском владении Сандрингем в графстве Норфолк, где находится один из самых любимых дворцов Ее Величества.
Wikipedia
Новый дом молодоженов был построен для короля Великобритании и Ирландии Эдуарда VII (1841 - 1910), который передал его в 1893 году сыну - будущему королю Георгу V (1865 - 1936).
Daily Mail
Daily Mail
В настоящее время принц Гарри и Меган Маркл живут в Ноттингемском коттедже на территории Кенсингтонского дворца.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Меган Маркл и принц Гарри впервые после свадьбы появились на публике.
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