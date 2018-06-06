Елизавета II подарила принцу Гарри и Меган Маркл особняк: фото королевского владения

Стало известно, что Елизавета II подарила принцу Гарри и Меган Маркл на свадьбу королевский особняк.

Общая территория владения - 8 тыс. гектаров с примыкающим к дворцу садом в 24 га, сообщает ТАСС.

Особняк Google карты

Средневековый особняк York Cottage расположен в королевском владении Сандрингем в графстве Норфолк, где находится один из самых любимых дворцов Ее Величества.

Wikipedia

Новый дом молодоженов был построен для короля Великобритании и Ирландии Эдуарда VII (1841 - 1910), который передал его в 1893 году сыну - будущему королю Георгу V (1865 - 1936).

Daily Mail

Daily Mail

В настоящее время принц Гарри и Меган Маркл живут в Ноттингемском коттедже на территории Кенсингтонского дворца.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Меган Маркл и принц Гарри впервые после свадьбы появились на публике.