Еле выстоял у гроба: Джигарханян появился на прощании с Захаровым

Советский и российский актер и режиссер Армен Джигарханян во вторник, 1 октября, побывал на церемонии прощания со своим коллегой Марком Захаровым.

Так, 83-летний артист сейчас редко появляется на публике, но не смог не отдать дань памяти другу. Джигарханян еле передвигался, и его вел под руку от машины до театра, где прошло прощание, его помощник Артур Сомогонян. Об этом сообщает "Topnews".

Армен Джигарханян Фото: utro.ru

Армен Джигарханян Фото: riafan.ru

Отмечается, что артист появился на церемонии в черном наряде с букетом красных гвоздик. По словам очевидцев, Джигарханян периодически перехватывал руку помощника, буквально падая на него.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2019 года экс-жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская рассказывала, что он находился в очень плохом состоянии, поэтому совсем не появлялся на публике. Однако в июне его сын показал фотографию, на которой Армен хорошо выглядел и отдыхал в кругу близких.

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