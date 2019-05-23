Еле говорил: стало известно о проблемах Потапа перед свадьбой с Каменских

Украинский рэпер Алексей Потапенко (Потап) накануне тайной свадьбы с поп-дивой Настей Каменских (NK) сильно заболел.

По данным источника Clutch, жених едва ли мог говорить за неделю до торжества из-за ангины, а осиплость и хрипота так и не прошли до заветного дня (чтобы посмотреть свадебное видео, проскролльте до конца страницы).

Журналисты предположили, что ухудшение самочувствия у Потапа произошло из-за резкой жары, которая накрыла Киев.

Настя Каменских и Алексей Потапенко Instagram@kamenskux

Напомним, что в мае появилась информация, что артисты готовятся к свадьбе, которая была запланирована на 23 мая. Каменских и Потапа начали массово поздравлять в сети, однако артисты по поводу торжества хранили интригу.

Настя Каменских и Потап Instagram @kamenskux

Позже певица прокомментировала информацию о свадьбе, уклончиво заявив, что она оберегает свою частную жизнь, о чем неоднократно говорила во многих официальных интервью. Также комментарий давал менеджер Каменских, заверив, что артисты сделают заявление.

Как сообщал OBOZREVATEL:

23 мая Потап нарушил молчание по поводу свадьбы. Он опубликовал сенсационное видео, где открыто признался в любви.

Ресторан, в котором проходило торжество, был засекречен, но OBOZREVATEL выяснил название заведения, в котором получио комментарий менеджеров.

Звезды украинского шоубиза массово начали поздравлять музыкантов в социальных сетях.

Читайте в нашем материале, как развивались отношения Каменских и Потапа с момента основания харизматичного дуэта.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал