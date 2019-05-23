ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
СпортLady

/Люди

Еле говорил: стало известно о проблемах Потапа перед свадьбой с Каменских

1.4тЧитать материал на украинском

Украинский рэпер Алексей Потапенко (Потап) накануне тайной свадьбы с поп-дивой Настей Каменских (NK) сильно заболел.

По данным источника Clutch, жених едва ли мог говорить за неделю до торжества из-за ангины, а осиплость и хрипота так и не прошли до заветного дня (чтобы посмотреть свадебное видео, проскролльте до конца страницы).

Журналисты предположили, что ухудшение самочувствия у Потапа произошло из-за резкой жары, которая накрыла Киев.

Настя Каменских и Алексей Потапенко

Настя Каменских и Алексей Потапенко

Instagram@kamenskux

Новости
"Единое целое!" Каменских трогательно призналась Потапу в своих чувствах

Напомним, что в мае появилась информация, что артисты готовятся к свадьбе, которая была запланирована на 23 мая. Каменских и Потапа начали массово поздравлять в сети, однако артисты по поводу торжества хранили интригу.

Настя Каменских и Потап

Настя Каменских и Потап

Instagram @kamenskux

Позже певица прокомментировала информацию о свадьбе, уклончиво заявив, что она оберегает свою частную жизнь, о чем неоднократно говорила во многих официальных интервью. Также комментарий давал менеджер Каменских, заверив, что артисты сделают заявление.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персоны
Алексей Потапенко (Потап)Настя Каменских (NK)
Место
Украина
Теги
свадьбаболезнь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения