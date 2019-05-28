"Ела со всех столов": стало известно о новом позоре звезды "Дом-2" в Каннах

Бывшая участница российского шоу "Дом-2" модель Виктория Боня снова опозорилась на Каннском кинофестивале.

По словам очевидцев, девушка приставала к кинозвездам с просьбой сфотографироваться, а на фуршете умудрилась поесть с каждого стола, сообщает Telegram-канал "Шоубиз под лупой".

Виктория Боня Фото из Instagram

Отмечается, что в объятия Бони на кинофестивале попали многие знаменитости, но нашлись и те, кто отверг ее.

"Леонардо Ди Каприо не смог отвязаться от настойчивой барышни, а вот Бред Питт на ее просьбу развернулся и пошел. У наблюдателей складывалось впечатление, что она ищет очередную жертву", — говориться в сообщении.

Виктория Боня

Виктория Боня

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктория Боня не в первый раз позорится на Каннском кинофестивале. Ранее она появилась на красной дорожке в красном платье с глубоким декольте, но привлечь внимание фотографов ей так и не удалось.

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