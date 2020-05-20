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20 мая • обновлено в 08:04
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Экс-жена рэпера Сереги сделала заявление о его многолетней зависимости

5.1т
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Бывшая жена рэпера Сереги (настоящее имя Сергей Пархоменко) Полина Ололо, у которой артист в феврале этого года отобрал детей, заявила о его алкогольной зависимости.

Об этом женщина написала на своей странице в Instagram.

Рэпер Серега

Рэпер Серега

clutch.ua

Кроме того, Полина пишет, что Сергей вывез детей за границу по поддельным документам.

"Когда я впервые выступила публично, много информации не давала, надеясь, что Сергей одумается, что он делает, вернет детей или хотя бы найдет компромисс, как можно видеть нам детей и не травмировать их жизнь. Мне четко дали понять, что детей я не увижу. Вывоз за границу по поддельным документам – это уголовная ответственность для него и для нотариуса. Зависимость Сергея, которая длится уже не первый год, и выходить в трезвый мир он может только благодаря капельницам, об этом знает весь наш близкий круг общения. Также подтвердили, что с прошлого проекта "Правильного питания" его выгнали именно по этой причине. Чтобы не быть голословной, этому есть доказательства, которые будут фигурировать в суде. Из-за искривленной реальности, человек не может трезво оценивать ситуацию и вообще воспитывать детей, которых и не воспитывал никогда. Я не могу доверить человеку детей, который на завтрак их кормит семечками, от этого просто у меня разрывается сердце", – написала женщина.

Полина Ололо с детьми

Полина Ололо с детьми

Instagram @polina_lola

Рэпер Серега

Рэпер Серега

naviny.by

Как ранее писал OBOZREVATEL, бывшая супруга рэпера Сереги Полина Ололо, у которой он отобрал их общих детей, заявила, что артист увез мальчиков в Крым.

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Автор
Анна Михно
Персона
Сергей Пархоменко ("Серега")
Место
Украина
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