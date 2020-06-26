Экс-жена Павлика заявила, что возлюбленная певца 'добивает' их онкобольного сына

Бывшая жена Виктора Павлика и мать его онкобольного сына Павла Лариса Созаева заявила, что нынешняя супруга певца Екатерина Репяхова "делает все, чтобы их унизить и добить".

Так, по словам женщины, Репяхова без разрешения выносит на публику личную информацию о Паше, которой с ней делится артист. А Виктор в этот момент "занял позицию страуса" и все ей позволяет. Об этом Созаева сообщила на личной странице в Facebook.

"Молодая жена Виктора Павлика планомерно уничижает нас с сыном и делает все, чтобы мы пострадали... Молодое ничтожество выносит на публику то, что, придя домой, рассказывает ей Виктор. Мы с сыном не давали никакого права чужому нам человеку рассказывать то, что происходит в нашем доме. Виктор Павлик занял позицию страуса и позволяет все, что ей вздумается. Благодаря СМИ девочка возомнила из себя знаменитость, зная, что за каждым ее выс*ром следят журналисты", – заявила Лариса.

Виктор Павлик с сыном Павлов (Facebook-страница Виктора Павлика)

Бывшая жена Павлика также попросила у подписчиков совета, как ей защитить себя, так как она практически не выходит из дома, ухаживая за онкобольным сыном Павлом.

"Я не знаю, сколько дней или месяцев осталось моему сыну жить, и в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе добивать меня с сыном. Посоветуйте, пожалуйста, как мне защитить себя, я практически не выхожу из дома ухаживая за онкобольным сыном", – подытожила Созаева.

Facebook-страница Лоры Созаевой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала, как он ухаживает за онкобольным сыном. По словам девушки, певец возит Павла в больницу, моет и носит его на себе.