Экс-жена Павлика об умершем сыне: я плакала, стенала, но беспокоиться больше не о чем

Бывшая жена певца Виктора Павлика Лариса Созаева трогательно обратилась к аудитории после смерти их сына Павла, который не смог побороть рак. Она подчеркнула, что отпустила своего ребенка, так как горевать чрезмерно – опасно для жизни.

Женщина на личной странице в Facebook процитировала строки из Библии о царе Давиде, а также рассказала, как она страдала, узнав об страшном заболевании своего ребенка.

"Ваши переживания для меня так дороги... И когда вы утешали меня, я хотела обнять каждого, и утереть ваши слезы. Текст о царе Давиде я разместила не зря. Когда ребенок болел – плакала, стенала и я... Когда сын был забран – я успокоилась, я знаю, что он в Царстве небесном и беспокоиться больше не о чем. Бог дал, Бог взял и имя Его благословенно. Жизнь продолжается и я учусь жить без моего родного человечка", – высказалась Лариса Созаева.

Женщина обратилась к аудитории после смерти сына Facebook Ларисы Созаевой

Также она обратилась к тем, кто также недавно перенес тяжелую утрату и потерял близких. Бывшая жена Павлика отметила, что с уходом дорогих людей нужно мириться, так как каждому из них предначертана своя судьба. Созаева подчеркнула, что горевать чрезмерно – опасно.

"Я хочу обратиться к женщинам, которые тяжело переживают утрату. Наши близкие даны нам на время, кому-то больше, кому-то меньше, одинаковых судеб нет. Похожие – да, поэтому мы и ищем, и читаем, и рассказываем о таких историях друг другу и утешаемся. Чтобы не навредить себе, не усугубить или не приобрести болезни, горевать чрезмерно – опасно. Нужно все отдать в руки Бога и верить, что Он обо всем позаботится. Так как любит всех людей без исключения", – подчеркнула женщина.

Напомним, недавно Лариса Созаева устроила скандал в сети с нынешней женой Виктора Павлика, 26-летней Катериной Репяховой. Женщина обвинила ее в лицемерии из-за смерти Павла Павлика и отметила,что сам парень ее "терпеть не мог".

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