Экс-жена Остапчука поразила фигурой в соблазнительном боди. Видео

Бывшая жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Елена Войченко взбудоражила сеть пикантным видео.

Соответствующий ролик она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Войченко позировала в соблазнительном боди, который подчеркнул ее стройную фигуру (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Владимир Остапчук и Елена Войченко Фото: instagram/olenavoychenko

Отметим, что фолловеры Войченко не смогли пройти мимо ее пикантной публикации. Они засыпали женщину комплиментами.

"Какая вы красивая. Невероятно", "Лена, просто бомба", "Огонь", "Красота спасет мир", – написали люди.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Владимир Остапчук подогрел слухи о новом романе: телеведущий опубликовал фото, на котором его обнимала таинственная незнакомка.

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