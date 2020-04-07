Экс-жена Остапчука поразила фигурой в соблазнительном боди. Видео

Бывшая жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Елена Войченко взбудоражила сеть пикантным видео.
Соответствующий ролик она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Войченко позировала в соблазнительном боди, который подчеркнул ее стройную фигуру (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
Владимир Остапчук и Елена Войченко
Фото: instagram/olenavoychenko
Отметим, что фолловеры Войченко не смогли пройти мимо ее пикантной публикации. Они засыпали женщину комплиментами.
"Какая вы красивая. Невероятно", "Лена, просто бомба", "Огонь", "Красота спасет мир", – написали люди.
Ходити зараз нікуди (ЗОВСІМ), тому буду залишати зону комфорту). Далеко піти не зможу, але коротенький забіг осилю 💪🏼. Прогресивні блогери кажуть, що необхідно лише 10 кроків: 1. Зрозуміти, яка ж ця зона і що за "колючим дротом". - все просто: материнство, відповідальність, робота, обов’язки - моя стихія. А от відрив, нестримні веселощі, демонстрація (особливо публічна) себе, своїх бажань, прагнень, жіночності, сексуальності - не зовсім моє. 2. Знайти страх, який тримає - страшно і думати 😑😅. Краще звернутися до психолога). @svetlana_pryadun Дитячі травми? 3. Змусити себе кайфувати (чи хоч терпіти) дискомфорт. - проблем бути не повиннно. Зі школи пам’ятаю, а потім і моя @minashka_sweet регулярно повторювала: Терпи!!! Отаманом будеш! І досвід є 🤭. 4. Знати, що невдача - найкращий вчитель - по-батькові навіть пам’ятаю 😅 5. Робити маленькі кроки (baby steps). - легко! Я ще та бейба 😜. 6. Оточити себе ризиками і людьми, які їх не бояться. - і тут я розумію, як же мені пощастило з рідними, друзями і знайомими!!! А @iryna_smetanina і @e_katerina_gonchar взагалі мушу доплачувати 😅 7. Чітко бачити переваги, які дасть розвиток. - відкрию нові грані себе. 8. Не шукати собі виправдань. - це вже складно. Прокрастинацію не просто так вигадали! 9. Не ставитися до себе і всього навколо надто серйозно! - перед очима @_irisha_29_ !) Проведеш майстер-клас? 10. Насолоджуватися процесом. - Завдяки @pregnancy_kiev процес зйомки був максимально приємним! Дякую!!! Впевнена, якби не почався карантин, я б просила/вимагала продовження). . А Ви часто залишаєте Свої зони? І чи справді без цього ніяк? #new_olena #llife #outofcomfortzone #myquarantine #olenaquarantines #imonmyway #goingfar #instamodel #instagramismypodium #lena'is_philosohy #changeme
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Владимир Остапчук подогрел слухи о новом романе: телеведущий опубликовал фото, на котором его обнимала таинственная незнакомка.
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