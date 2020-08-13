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Экс-жена Бондарчука устроила девичник перед свадьбой. Видео

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
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Светлана Бондарчук во второй раз выходит замуж

Светлана Бондарчук во второй раз выходит замуж. 2010 Getty Images

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука, главный редактор журнала "Hello!" Светлана Бондарчук устроила девичник перед свадьбой с дизайнером Сергеем Харченко.

Подруга звезды Надежда Оболенцева опубликовала на своей странице в Instagram видео, снятое во время вечеринки в одном из заведений Москвы (Россия). На нем невеста танцует под хит Натальи Ветлицкой "Посмотри в глаза" (ролик смотрите ниже).

Для своего девичника Светлана выбрала черное платье на тонких бретелях и корону. Вечерний образ она дополнила крупными серьгами и ярким макияжем.

На мероприятии также были замечены дизайнер Вика Газинськая и модельер Андрей Бартенев.

Вика Газинская была замечена на девичнике Бондарчук

Вика Газинская была замечена на девичнике Бондарчук скриншот Instagram

Напомним, ранее инсайдеры сообщали, что свадьба 51-летней Светланы Бондарчук и 46-летнего Сергея Харченко состоится 15 августа. У бизнесмена есть 7-летняя дочь Юнна от предыдущего брака, а у Светланы – 29-летний Сергей и 21-летняя Варвара.

Бондарчук и Харченко

Бондарчук и Харченко Instagram @sirg74

Как сообщал OBOZREVATEL, дочь звезды фильма "Брат" и "Брат2" Сергея Бодрова-младшего 22-летняя Ольга вышла замуж за 30-летнего актера Сергея Быстрова.

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