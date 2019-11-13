Экс-возлюбленная Тимати напугала чрезмерной худобой: фото

Экс-возлюбленная Тимати и мама его дочки Алена Шишкова шокировала своей слишком худой фигурой.

В своем Instagram Шишкова регулярно делится фотографиями в полный рост, на которых видно очень худые ноги и тонкую талию.

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Правда, сама Алена признается, что не худеет специально, а просто не может набрать вес:

"Есть худые люди, которые не могут поправиться в силу разных причин. Давайте перестанем навязывать другим людям свою модель жизни и идеалы красоты. Никто не должен соответствовать вашим о них ожиданиям!".

Сегодня вес девушки составляет 48 кг при росте 176 см.

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Впрочем, большинство подписчиков Шишковой убеждены, что у девушки уже анорексия. Об этом они регулярно пишут Алене под фото.

К примеру, недавно бурные обсуждения вызвал снимок экс-возлюбленной Тимати в купальнике:

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Какими еще фото Шишкова делится в Instagram.

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Как собщал OBOZREVATEL, российский рэпер Тимати и его невеста Анастасия Решетова 16 октября официально стали родителями. У пары родился наследник. По словам Тимати, Решетова рожала в одной из клиник Москвы.

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