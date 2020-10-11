Экс-'ВИА Гра' Романова поделилась подробностями романа с Барских

Украинская певица и экс-"ВИА Гра" Миша Романова рассказала об отношениях с Максом Барских, и какую роль он играет в жизни ее сына.

В программе "Светская жизнь" Романова призналась, что певец стал крестным ее 2-х летнего сына Мартина.

По словам звезды, она не рассматривала других кандидатов на роль крестного отца.

"Это особое событие в моей жизни и все произошло само собой, не было никаких других вариантов. Приобрел красивый золотой крестик своем крестнику", - поделилась артистка деталями.

Романова рассказала, что Барских оказался очень внимательным крестным папой, который часто балует ее сына подарками.

"Макс очень заботливый и хороший крестный, всегда переживает за своего крестника. Недавно Мартину исполнилось два года, мы отпраздновали день рождения. Он подарил ему огромную белую машину! Мартин пока боится садиться, но думаю, что чуть позже, когда он станет немного взрослее, будем ездить вместе", - рассказывала в интервью звезда.

Кроме того, артистка проговорилась о том, что в школе у нее был роман с Барских.

"Мы встречались, правда. Когда были в школе", - с улыбкой вспомнила Миша, а вот о том, целовалась ли пара, она скромно предпочла умолчать.

К слову, Макс Барских и Миша Романова знакомы еще со школьных лет. Из-за многолетнего сотрудничества поклонники не раз приписывали звездам роман. Однако артисты отрицают эту информацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Макс Барских рассказал, почему не хочет жениться и иметь детей.