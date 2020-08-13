Экс-солист "Ляписа" Михалок высказался о протестах в Беларуси

Бывший лидер группы "Ляпис Трубецкой", основатель проекта BRUTTO Сергей Михалок впервые вживую прокомментировал массовые протесты в своей родной Беларуси.

Как сообщает "Думская", свое отношение к этим событиям музыкант озвучил в начале концерта 12 августа в одесском клубе "Ибица". Его речь была достаточно краткой, однако после нее он исполнил символичную песню "Воины света", которая в свое время стала гимном Революции Достоинства (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сергей Михалок прокомментировал протесты в Беларуси на концерте в Одессе "Думская"

"Я знаю, что все наши братья-белорусы – Воины Света, поборят всех Дартов Вейдеров. Но я здесь не для того, чтобы геополитическую х**ню рассказывать, а для того, чтобы петь вам о***нные песни", – отметил Михалок и больше не возвращался к этой теме.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Михалок на своей странице в Instagram поделился фрагментом клипа BRUTTO на песню на белорусском языке "Родны край". Так он показал свою солидарность с участниками протестов в Беларуси, которые борются за демократию.