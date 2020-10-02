Экс-муж заживо сжег звезду TikTok в прямом эфире

30-летняя звезда китайской версии TikTok, блогерша Lamu умерла после того, как бывший муж облил ее бензином и поджег, когда она записывала шоу в прямом эфире.

Женщина имела в соцсети более 750 тысяч фанатов. Во время своей последней трансляции блогерша внезапно исчезла из кадра, а в то время на фоне раздавались крики, пишет BBC.

Оказалось, что тогда звезду посетил бывший муж, который пришел с топором и канистрой горючего. Когда Lamu проводила прямой эфир, он облил ее бензином и поджег. Свидетелями инцидента стали члены ее семьи.

Как следствие – женщина получила 90% ожогов тела, через две недели она умерла. У блогершы осталось двое детей. Сейчас экс-муж задержан. По версии правоохранителей, он мог поступить так из-за развода с любимой. Lamu решила разорвать отношения после того, как муж ее избил.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кременчуге в одном из местных магазинов мужчина поджег свою бывшую жену. От полученных ожогов 38-летняя женщина скончалась на месте.