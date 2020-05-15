Бывший муж российской певицы Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов признался, что после расставания с артисткой купил ее личную переписку, и узнал, что она нелестно отзывалась о его семье.

Такое заявление спортсмен сделал во время нового интервью в шоу "Алена, блин!" на YouTube-канале Super (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова nur.kz

По словам Тарасова, когда он решил вскрыть переписку Бузовой, они еще не были официально разведены.

"Мне было любопытно узнать, что происходит. Я прочитал эти сообщения – там была грязь про мою семью. У нее был нехороший диалог о моей семье, после чего я попросил ее не трогать мою семью и не лить грязь. Не помню, получил ли я от нее ответ. Но суть в том, что вскоре мне опять приходят сообщения, опять жесткая грязь. Жесткая грязь про моего отца, которого уже нет в живых. Она маме моей писала грязные сообщения. Я уже тогда вспылил, потребовал вернуть машину. Это был урок, чтобы она больше семью мою не трогала. Мама и отец, которого уже нету в живых, – самое важное для меня, их никто не смеет трогать", – признался Тарасов.

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова ruposters.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Дмитрий Тарасов рассказал о причинах развода с Ольгой Бузовой.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.