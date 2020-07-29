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Ефремов отказался признавать свою вину в ДТП в суде

Елена Кордунова
Елена Кордунова
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Добровинский рассказал, что Ефремов отказался принимать вину за ДТП

Добровинский рассказал, что Ефремов отказался принимать вину за ДТП. Коллаж

Российский актер Михаил Ефремов отказался признать вину в смертельном ДТП, которое он устроил в центре Москвы в июне 2020 года.

Официальный отказ от признания вины зафиксирован в материалах уголовного дела. Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский. Соответсвующее видео опубликовал Telegram-канал LifeShot (смотрите ролик в конце новости).

По его словам, сразу после ДТП Ефремов заявлял, что виновен в гибели Сергея Захарова, теперь он изменил свою позицию.

Александр Добровинский после заседания суда

Александр Добровинский после заседания суда LifeShot (скриншот видео)

"Об отказе известно не только со слов Ефремова, это есть в материалах дела. Сначала признавал, а потом почему-то отказался", – указал Добровинский.

Отметим, ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев уже заявлял об отказе актера признавать вину в совершении смертельной аварии. Однако позже юрист отказался от своих слов. Защитник пояснил, что Ефремов признает, что произошла авария с его машиной, и готов помочь родственникам погибшего как "верующий и добрый человек".

Михаил Ефремов и Эльман Пашаев

Михаил Ефремов и Эльман Пашаев РБК

"А виноват Ефремов или нет, это уже суд скажет. Но если суд установит, что он не виноват, то пострадавшая сторона не то что 100 тысяч не получит, а даже 100 рублей не получит", – добавил Пашаев.

Напомним, в среду, 29 июля состоялось первое предварительное слушание по делу актера Михаила Ефремова. Во время слушания выяснилось, что Михаил Ефремов до сих пор не дал показаний по делу. Его адвокат Эльман Пашаев в суд не явился, из-за чего заседание перенесли на 30 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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