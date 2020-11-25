DZIDZIO переболел коронавирусом: певец рассказал о состоянии

Популярный певец Михаил Хома, известный под псевдонимом DZIDZIO, переболел коронавирусом и рассказал, как протекала его болезнь.

Также он признался, чем занимался во время самоизоляции. Об этом артист сообщил в эфире телеканала "Украина".

DZIDZIO рассказал, что не хотел об этом говорить на публику. Несколько недель его не было в соцсети Instagram – именно в этот период он не афишировал о вирусе.

По словам знаменитости, он перенес болезнь в легкой форме, но при этом не ощущал запахи. А время самоизоляции DZIDZIO проводил в свое удовольствие.

"Пересмотрел сериалы, серий 70 на Netflix. Навел порядок в голове, по планированию творчества на пять лет вперед. А еще хорошо отдохнул. Все шикарно, максимум – не чувствовал запахов, но в этом тоже свои плюсы – я не перебирал едой", – отметил артист.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у певца Михаила Хомы, известного под псевдонимом DZIDZIO, злоумышленники во время нападения украли смартфон и личные вещи.