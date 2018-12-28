DZIDZIO назвал имя нападавшего и раскрыл подробности: подозреваемый ответил

Украинский поп-певец DZIDZIO (Михаил Хома) рассказал, что на него напал рейдер Михаил Мишков, который ранее угрожал расправой.

Такой комментарий после избиения артист дал телеканалу "112", уточнив, что ему повредили барабанную перепонку.

"Он меня остановил, сказал: "Я хочу поговорить две минуты". Я опаздывал на эфир. Он взял меня за руку и говорит, что "нет, ты будешь со мной говорить". И здесь подбегает какой-то человек, старший, не могу сказать, сколько ему лет, и говорит, что "ты еще раз такое сделаешь, обидишь мою маму... Ты чего мою маму пугаешь?" Я в тот момент не понимал, о чем идет речь вообще", – рассказал певец.

DZIDZIO уточнил, что его отвлекли и начали толкать около 7-8 человек. В частности, артист получил от высокого мужчины удар в лицо, задев ухо. После ему зацепили нос. Певец попросил девушку вызвать полицию, после чего банда разбежалась по машинам и скрылась.

"Мишкова уже до того, я видел раз, он меня предупреждал, что будет "телесная расправа". Однажды его не пустили на концерт, он передал моему концертному директору, что может быть колено прострелено, позвоночник. Если они на меня, известного человека, так напали, то сколько людей в стране запуганы живут так. Хочу своим примером показать, что рейдерства в Украине не будет", – добавил он.

DZIDZIO (Михаил Хома) скриншот

Продюсер Анатолий Безух также написал в Facebook, что в организации нападении на Хому подозревают Мишкова.

"Эти люди встретили Михаила под зданием ТАВР МЕДИА и нанесли телесные повреждения. Какой тяжести эти повреждения – установит только врач и судебно-медицинская экспертиза. Сейчас диагностировали разрыв барабанной перепонки левого уха. Михаил обратился в полицию с заявлением и в больницу за помощью в обследовании. И мы не оставим это дело и будем обращаться в вышестоящие органы. И артист, а в первую очередь гражданин, попал в ситуацию, которая связана с рейдерскими махинациями и угрозами", – уточнил он.

В свою очередь сам Мишков сказал ТСН, что однажды был на корпоративе, где выступал артист, и решил, что сможет заработать на этом проекте и купил долю.

"Решил купить эти 25%. Законным способом заключили с Турко (экс-участник группы DZIDZIO Олег Турко, - Ред.) договор, внесли в реестр, переоформили. Потом, когда начали разбираться, оказалось, что доходов у Михаила Хомы нет, хотя их выступление, и я могу предоставить информацию, стоит 25 тысяч долларов. Поэтому я обратился к учредителям-совладельцам – это Безух Виктор, Анатолий Безух, Михаил Хома – и попросил предоставить мне документы как новому совладельцу, что происходит с проектом", – отметил Мишков.

По его словам, в предоставлении документов было отказано. Также его "информировали о наличии юридического адреса, по которому необходимо обращаться".

"Поехал по этому адресу в Радомышле, но там стоит только разваленная хата. Я даже вызвал полицию, и они это зафиксировали. Глава поселкового совета заверил, что в этом доме никто не появляется. Я подъехал к Безуху и пытался с ними общаться, но меня начали игнорировать", – добавил Мишков.

Он обвинил артистов в неуплате налогов, после чего в его адрес якобы посыпались угрозы.

"И тут я увидел в Интернете, что Хома проводит прямой эфир на радио. Я подъехал к нему, он выскочил как сумасшедший, кричал "какие проценты, зачем меня толкать". Набежала какая-то массовка, кричала какая-то женщина, что вызовет полицию. Я говорю: "Я уже полицию вызвал, но я приехал к вам с мировым предложением, давайте разберемся и я помогу сделать ваш проект лучше". Он лишь говорил, что вызовет полицию. Пусть проводят расследование, кто и куда бил. Это меня пытались побить – уже месяц за мной какие-то непонятные люди ходят, какие-то звонки с угрозами. Это Михаил Хома ведет себя непорядочно", – сказал Мишков.

Как сообщал OBOZREVATEL, группа лиц напала на Хому 28 декабря в центре Киева. Ему нанесли телесные повреждения. Представитель артиста рассказала, что инициатором нападения является Михаил Мишков, также назвала вероятные мотивы. Позже в сети появилось первое видео с момента нападения на DZIDZIO.